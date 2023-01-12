Эстонские гимназисты смогут обучиться криминологии

Наша онлайн-школа работает уже год, и за это время мы донесли до учащихся старших классов инновационные предметы, которые до сих пор были доступны только отдельным ученикам и не дошли до маленьких школ или сельской местности. Это значительно разнообразит школьную программу», - сказал руководитель Edumus School Ахти Ноор.

Учащиеся могут зарегистрироваться в онлайн-школу факультативов Edumus School на сайте school.edumus.ee. Курсы длятся с середины января по май.

Маарья Ояссалу, преподаватель криминологии и бывший инструктор тюремных надзирателей, сказала, что на практических курсах ученики приобретают знания о криминологии как науке, расследующей преступления. «Обзор уголовной системы и законов помогает стать хорошим гражданином и помогает молодым людям продолжить карьеру в правоохранительной или юридической сфере, например, работая в полиции», - рассказала Ояссалу.

Edumus School предлагает дистанционное обучение практическим факультативным курсам, которые могут быть засчитаны как предмет по выбору по согласованию со школой. Курсы в онлайн-школе преподают профессионалы, работающие в области, связанной с темой курса.

В 2023 году в числе прочих курсы для старшеклассников будут преподавать психолог-педагог Мерилин Мандель («Как обстоят дела с душевным здоровьем?») и члены Рийгикогу, архитектор Йоко Алендер («Архитектура как среда обитания») и историк Яак Юске («Захватывающие истории из средневекового Таллинна»).

Edumus School предлагает более 50 инновационных предметов, таких как 3D-моделирование, энергетика, фотография, знание природы как ключа к выживанию, неврология, спасательные работы, бухгалтерский учет и здоровое питание.