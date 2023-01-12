Расследование смертельной аварии прекращено: водитель автомобиля не мог избежать столкновения

Расследование трагической аварии, унесшей жизни двух человек в первые часы прошлого года в деревне Энари Ярваского уезда, на этой неделе пришло к логическому завершению. Уголовное производство, начатое для расследования инцидента, было прекращено. И прокуратура, и Таллиннский окружной суд пришли к выводу, что причиной ДТП стали пешеходы, которые вышли на дорогу в условиях плохой видимости, а водитель, сбивший их, не мог избежать столкновения.