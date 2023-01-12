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Расследование смертельной аварии прекращено: водитель автомобиля не мог избежать столкновения

Андрес Эйнманн
Расследование смертельной аварии прекращено: водитель автомобиля не мог избежать столкновения
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Место аварии в Энари.
Место аварии в Энари. Фото: Madis Veltman

Расследование трагической аварии, унесшей жизни двух человек в первые часы прошлого года в деревне Энари Ярваского уезда, на этой неделе пришло к логическому завершению. Уголовное производство, начатое для расследования инцидента, было прекращено. И прокуратура, и Таллиннский окружной суд пришли к выводу, что причиной ДТП стали пешеходы, которые вышли на дорогу в условиях плохой видимости, а водитель, сбивший их, не мог избежать столкновения.

Люди наблюдали за фейерверком, стоя на проезжей части. В 00.40 в их направлении со стороны Кирна двигался Volvo V70, которым управлял 36-летний Каарель. На улице было темно, видимость была ограничена из-за густого тумана и светового шума от фейерверков.

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