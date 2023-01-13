Советник Минфина: избежать уплаты глобального налога не удастся

Мы добились исключения, суть которого заключается в том, что уплату глобального минимального налога можно отложить на четыре года. То есть, к 2028 году должно быть уплачено 15% за весь четырехлетний период, начиная с 2024 года.

Например, если материнская компания эстонской «дочки» находится в Германии, то в первые четыре года глобальный налог с «дочки» взиматься не будет, его необходимо будет уплатить к 2028 году.

– Как придется платить глобальный налог, если головная организация находится в Эстонии, а «дочки» в других странах ЕС?

– Так как Эстония сразу с 2024 года не будет вводить этот налог, то головное предприятие должно будет выбрать в другой стране, где применяется глобальный налог, ту «дочку», которая будет предоставлять налоговую декларацию за весь концерн. Если сумма уплаченных в Эстонии налогов не дотянет до ставки в 15%, то разницу придется разделить между «дочками» в тех странах, где применяется глобальный налог. Выплаты должны будут произведены не позднее 2028 года, с учетом всех исключений.

Если какая-то из стран, где расположена головная организация крупного концерна, не захочет, чтобы «дочки» платили глобальный налог в других странах, нужно будет ввести свой собственный глобальный налог не ниже 15%, который позволил бы собирать налоги в своей стране, а не отдавать соседям.