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Советник Минфина: избежать уплаты глобального налога не удастся

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Советник Минфина: избежать уплаты глобального налога не удастся
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  • Нововведение затронет около 200 предприятий в Эстонии
  • Глобальный налог вводится в ЕС с 2024 года
  • Отсрочка не освобождает от уплаты налога

В Евросоюзе одобрили минимальный налог на прибыль крупных компаний в 15 процентов. Эстонии удалось добиться лишь частичных исключений. Как это может повлиять на бизнес?

Тему прокомментировала в студии советник отдела налоговой и таможенной политики Министерства финансов Инга Клаусон. Эксперт подтвердила, что нововведение затронет крупные предприятия, связанные с Эстонией. Глобальный налог будет распространяться и на реинвестированную прибыль концернов. 

Выдержки из беседы:

– Что такое глобальный минимальный налог? С каких компаний его хотят взимать?

– Глобальный минимальный налог будет применяться к большим концернам, чей годовой оборот превышает 750 миллионов евро. Таких предприятий в Эстонии, слава богу, не очень много.

– На какую часть компаний, связанных с Эстонией, это может повлиять?

– В Эстонии есть пять головных компаний и около 350 «дочек» корпораций, к половине из которых будет применяться глобальный минимальный налог.

Другая половина подпадет под исключение: если в стране дочернего предприятия прибыль не превышает одного миллиона, а оборот – десяти миллионов, то к таким «дочкам» корпораций нововведение не применяется. С учетом того, что инфляция и обороты компаний растут, круг таких предприятий, на которые распространяется данное исключение, будет сужаться.

В общей сложности нововведение коснется одного процента эстонских предприятий. Большинству же бизнес-структур не стоит переживать по этому поводу.

– Какие предприятия входят в тот самый 1% попавших под глобальный налог?

– Например, это концерны Eesti Energia и Tallinna Kaubamaja, у которых материнская компания находится в Эстонии. Концерн Bolt тоже уже достиг оборота в 750 миллионов. Будут облагаться глобальным налогом и предприятия из других сфер. В Эстонии достаточно много «дочек» немецких концернов и других крупных компаний.

В случае, если у головной организации есть «дочки» в разных странах ЕС, где эффективная налоговая ставка ниже 15%, у страны материнской компании появится обязанность облагать дополнительным налогом прибыль дочернего предприятия, чтобы ставка достигла 15%. Разницу можно будет платить в той стране, где находится головная организация.

Если головная организация не станет взимать глобальный налог, то разницу, подлежащую доплате, можно будет разделить между «дочками» в тех странах, которые применяют глобальный минимальный налог. Так что избежать его будет очень сложно.

– Когда начнет действовать одобренная Брюсселем евродиректива?

– Страны ЕС должны адаптировать свои законодательства под евродирективу к 2024 году. Для более мелких стран, где расположено менее 12 материнских компаний крупных концернов, сделаны исключения: такие предприятия могут начать платить глобальный налог с 2030 года.

– То есть, для Эстонии переходный период продлен до 6 лет?

– Это так, но, к сожалению, избежать уплаты глобального налога в течение этих шести лет все же не удастся, потому что он будет применяться в странах, где находятся другие части концерна. То есть, расслабиться нашим предприятиям не получится.

Исключения в виде удлиненного переходного периода предусмотрены для небольших стран, чтобы у них было больше времени для технической подготовки и адаптации законодательства под директиву.

Для Эстонии, Латвии и Грузии предусмотрено и еще одно исключение. В этих странах налог на прибыль предприятия платят не каждый год, а только при распределении прибыли. Налоговая ставка на нераспределенную прибыль – ноль, а не 15%.

Мы добились исключения, суть которого заключается в том, что уплату глобального минимального налога можно отложить на четыре года. То есть, к 2028 году должно быть уплачено 15% за весь четырехлетний период, начиная с 2024 года.

Например, если материнская компания эстонской «дочки» находится в Германии, то в первые четыре года глобальный налог с «дочки» взиматься не будет, его необходимо будет уплатить к 2028 году.

– Как придется платить глобальный налог, если головная организация находится в Эстонии, а «дочки» в других странах ЕС?

– Так как Эстония сразу с 2024 года не будет вводить этот налог, то головное предприятие должно будет выбрать в другой стране, где применяется глобальный налог, ту «дочку», которая будет предоставлять налоговую декларацию за весь концерн. Если сумма уплаченных в Эстонии налогов не дотянет до ставки в 15%, то разницу придется разделить между «дочками» в тех странах, где применяется глобальный налог. Выплаты должны будут произведены не позднее 2028 года, с учетом всех исключений.

Если какая-то из стран, где расположена головная организация крупного концерна, не захочет, чтобы «дочки» платили глобальный налог в других странах, нужно будет ввести свой собственный глобальный налог не ниже 15%, который позволил бы собирать налоги в своей стране, а не отдавать соседям.

– Глобальный налог будет распространяться и на реинвестированную прибыль, которая сейчас в Эстонии не облагается налогами?

– Да, это так. Кроме того, с учетом того, что у нас действует две ставки: 20% на оборот и 14% на распределенную прибыль, то последняя не дотягивает до 15%. Повышать ее на 1% нет смысла, и предприятию придется решить, платить с распределенной прибыли глобальный налог в 15% или общий налог в 20%.

– Очевидно, что влияние на бизнес будет заметным, и ему нужно готовиться к изменениям…

– Крупным компаниям уже точно пора готовиться к изменениям! Остался один год, чтобы все успеть. Бизнеса с оборотом менее 750 миллионов это никак не коснется, поэтому им можно не переживать.

– Может ли глобальный минимальный налог убить рабочие места и сделать Эстонию менее привлекательной для иностранных инвесторов? С учетом того, что Эстония лишится преимущества не взимать налог с реинвестированной прибыли…

– Глобальный минимальный налог начнет применяться везде. И хотя в декабре директиву приняли в Евросоюзе, проект глобального налога касается также всех членов ОЭСР, к нему присоединилось 138 стран. В мире не останется стран, в которых можно будет избежать уплаты глобального налога. Поэтому вряд ли это нововведение повлияет на инвестиции в Эстонии. К тому же в нашей налоговой системе остались плюсы: меньше бюрократии и т.д. И не забывайте, что выплату глобального налога в Эстонии можно будет отложить на четыре года. Предприятие сможет решать, в какой год ему заплатить больше, в какой – меньше.

– Можно ли предположить, что в связи с введением глобального минимального налога на крупные компании, их налоговая нагрузка заметно увеличится?

– Зависит от предприятия. Среди них довольно много тех, которых распределяют практически всю свою прибыль и платят за нее налоги. Нагрузка увеличится для тех предприятий в Эстонии, которые не распределяют прибыль. Если до сих пор они не платили ничего, то вскоре им придется платить 15%. Изменения коснутся и тех, кто реинвестировал почти всю свою прибыль. Компаниям придется пересмотреть политику реинвестирования и выплаты дивидендов.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: глобального минимального налога не избежать? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: глобального минимального налога не избежать? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Что такое глобальный минимальный налог? С каких компаний его хотят взимать?
  • Когда начнет действовать одобренная Брюсселем евродиректива?
  • Каких исключений удалось добиться Эстонии? В чем их суть?
  • К чему готовиться? Каких бизнес-структур коснется нововведение?
  • Глобального налога не избежать ни головным организациям, ни «дочкам» корпораций?
  • Может ли налоговая реформа ЕС «убить» рабочие места и сделать Эстонию менее привлекательной для иностранных инвесторов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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