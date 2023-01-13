Советник Минфина: избежать уплаты глобального налога не удастся

В случае, если у головной организации есть «дочки» в разных странах ЕС, где эффективная налоговая ставка ниже 15%, у страны материнской компании появится обязанность облагать дополнительным налогом прибыль дочернего предприятия, чтобы ставка достигла 15%. Разницу можно будет платить в той стране, где находится головная организация.
Если головная организация не станет взимать глобальный налог, то разницу, подлежащую доплате, можно будет разделить между «дочками» в тех странах, которые применяют глобальный минимальный налог. Так что избежать его будет очень сложно.
– Когда начнет действовать одобренная Брюсселем евродиректива?
– Страны ЕС должны адаптировать свои законодательства под евродирективу к 2024 году. Для более мелких стран, где расположено менее 12 материнских компаний крупных концернов, сделаны исключения: такие предприятия могут начать платить глобальный налог с 2030 года.
– То есть, для Эстонии переходный период продлен до 6 лет?
– Это так, но, к сожалению, избежать уплаты глобального налога в течение этих шести лет все же не удастся, потому что он будет применяться в странах, где находятся другие части концерна. То есть, расслабиться нашим предприятиям не получится.
Исключения в виде удлиненного переходного периода предусмотрены для небольших стран, чтобы у них было больше времени для технической подготовки и адаптации законодательства под директиву.
Для Эстонии, Латвии и Грузии предусмотрено и еще одно исключение. В этих странах налог на прибыль предприятия платят не каждый год, а только при распределении прибыли. Налоговая ставка на нераспределенную прибыль – ноль, а не 15%.