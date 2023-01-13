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Студия Postimees: глобального минимального налога не избежать? Отвечает эксперт Минфина

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: глобального минимального налога не избежать? Отвечает эксперт Минфина
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В Евросоюзе одобрили минимальный налог на прибыль крупных компаний в 15 процентов. Эстонии удалось добиться лишь частичных исключений. Как это может повлиять на бизнес?

Тему прокомментирует в студии советник отдела налоговой и таможенной политики Министерства финансов Инга Клаусон. Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Что такое глобальный минимальный налог? С каких компаний его хотят взимать?
  • Когда начнет действовать одобренная Брюсселем евродиректива?
  • Каких исключений удалось добиться Эстонии? В чем их суть?
  • К чему готовиться? Каких бизнес-структур коснется нововведение?
  • Глобального налога не избежать ни головным организациям, ни «дочкам» корпораций?
  • Может ли налоговая реформа ЕС «убить» рабочие места и сделать Эстонию менее привлекательной для иностранных инвесторов?
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