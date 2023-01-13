В Евросоюзе одобрили минимальный налог на прибыль крупных компаний в 15 процентов. Эстонии удалось добиться лишь частичных исключений. Как это может повлиять на бизнес?
Студия Postimees: глобального минимального налога не избежать? Отвечает эксперт Минфина
11:00
Студия Postimees: глобального минимального налога не избежать? Отвечает эксперт Минфина
Тему прокомментирует в студии советник отдела налоговой и таможенной политики Министерства финансов Инга Клаусон. Смотрите прямой эфир в 11:00!
- Что такое глобальный минимальный налог? С каких компаний его хотят взимать?
- Когда начнет действовать одобренная Брюсселем евродиректива?
- Каких исключений удалось добиться Эстонии? В чем их суть?
- К чему готовиться? Каких бизнес-структур коснется нововведение?
- Глобального налога не избежать ни головным организациям, ни «дочкам» корпораций?
- Может ли налоговая реформа ЕС «убить» рабочие места и сделать Эстонию менее привлекательной для иностранных инвесторов?
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