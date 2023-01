«Путин - свирепый палач и могильщик». Laibach о войне, империях, музыке и любви

– Этот тур изначально назывался The Coming Race Tour. Ваш саундтрек к одноименной второй части фильма «Железное небо: The Coming Race» так и не вышел. Откровенно слабый сиквел отличного первого фильма Iron Sky от финского режиссера Тимо Вуоренсола провалился в прокате. Но вы все равно сохранили название The Coming Race Tour. Оно есть на афишах. Получается, что вы вложили новый смысл в это название? Что Coming Race (Грядущая гонка - прим.ред.) означает для Laibach в 2023 году?