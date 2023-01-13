Всемирно известные музыкальные исследователи тоталитаризма прошлого и настоящего, музыканты словенской группы LAIBACH, готовятся дать 29 января в Таллинне единственный концерт в странах Балтии в рамках своего нового тура.
«Путин - свирепый палач и могильщик». Laibach о войне, империях, музыке и любви
Музыканты начинали свои концептуальные эксперименты с восприятием искусства еще при югославском диктаторе Тито в 1980 году. Спустя 43 года словенцы продолжают эпатировать мэйнстрим своими новыми проектами, то работая с наследием Ирана, то выступая в Северной Корее. Но пока не в России, где группа регулярно бывала в последнюю четверть века.
В большом эксклюзивном интервью Rus.Postimees легендарный коллектив рассказал о том, чем они живут сегодня, и какое прошлое формирует будущее.
LAIBACH всегда дают свои интервью обезличено.
– Друзья, вы едете в Таллинн. Почему из всех стран Балтии вы выбрали именно Эстонию?
– Все столицы стран Балтии прекрасны и во всех отношениях вдохновляют, но в этот раз мы посещаем только Таллинн просто потому, что так уж вышло. Можно сказать, что именно Таллинн больше всего хотел нашего концерта (концерт в Таллинне пройдет 29 января на площадке Vaba Lava сразу после выступления Laibach в Хельсинки - прим.ред.). Мы надеемся посетить Латвию и Литву в следующий раз, если нас снова пригласят туда.
– Этот тур изначально назывался The Coming Race Tour. Ваш саундтрек к одноименной второй части фильма «Железное небо: The Coming Race» так и не вышел. Откровенно слабый сиквел отличного первого фильма Iron Sky от финского режиссера Тимо Вуоренсола провалился в прокате. Но вы все равно сохранили название The Coming Race Tour. Оно есть на афишах. Получается, что вы вложили новый смысл в это название? Что Coming Race (Грядущая гонка - прим.ред.) означает для Laibach в 2023 году?
– Возможно, этот сиквел «Железного неба» не был таким успешным, как первый фильм, но история все же показалась нам вдохновляющей и остроумной. Поэтому мы все же решили выпустить альбом с музыкой из этого фильма, что мы и сделаем в ближайшие месяцы. В мини-альбоме «Love is Still Alive» мы добавили к общей идее новый контент, своего рода дополнительный сиквел, действие которого происходит после окончания фильма. Вместе с мини-альбомом мы также выпустим компьютерную игру, связанную с этим очень актуальным постапокалиптическим киноповествованием о потенциальном конце человечества.
– Ваш последний сингл «Love Still Alive» прозвучал как манифест, где вы снова идете против общественного мнения и реакции, принятой за норму. «Энтропия растет», - пел культовый панк-философ Егор Летов еще треть века назад. Старый мир сегодня тает на глазах. Безумная война Путина с Украиной продолжает потрясать мир. А группа Laibach, которая несколько десятков лет изучает тоталитаризм, вдруг постулирует – «Любовь еще жива». Пришло время, когда именно любовь стала экстремизмом?
– Объяснение простое и очень прямое: любовь есть предпосылка всякого разрушения...
– Главные герои клипа на эту песню мультяшная копия вашего фронтмена Милана Фраса и афроамериканка, его обнимающая. Они покидают Землю, не оглядываясь назад. Буквально улетают верхом на ракете, избегая по пути лишних контактов с различными узнаваемыми персонажами мировой культуры и политики. Неужели действительно нет вариантов? Люди должны покинуть эту планету? Человечество обречено?
– Как уже упоминалось, эта история - продолжение после окончания фильма «Железное небо: The Coming Race», когда последние несколько человек на корме космического корабля ищут планету, на которой человеческая раса потенциально могла бы выжить. Более детальных объяснений придется подождать. До выхода EP и компьютерной игры.
– Еще один недавний трек Laibach – это кавер на Леонарда Коэна и его песню The Future. «Верните мне Берлинскую стену. Верните мне Сталина и Святого Павла. Я видел будущее, брат: Это убийство…». Тоталитаризм - последняя надежда цивилизации? Будут ли Европой снова править ультраправые?
Видеоклип LAIBACH: THE FUTURE доступен для просмотра на YouTube при авторизации. Встраивание видеоролика на другие ресурсы невозможно.
– Идеологические левые и правые давно перестали быть релевантными понятиями. В Европе и во всем мире уже довольно давно доминируют правоцентристская и ультраправая политика и экстремистская экономика, которые, следовательно, ответственны за ужасный рост бедности, несправедливости и войн всех видов. И не похоже, что в ближайшее время ситуация улучшится. Леонард Коэн блестяще описал эту неразбериху в своей знаменитой песне, и мы только что еще раз указали на это в нашей версии.
Сингл Laibach «The Future» доступен в том числе на YouTube.Music и Spotify
– После того как вы выступили в КНДР, туда приехал президент США Трамп, чего раньше невозможно было представить! Когда вы сделали проект «Alamut» по рассказу иранского героя XII века Хасана ибн Саббаха, в Иране началась революция против режима, правящего столько, сколько существует Laibach - 43 года. Вы заранее знаете, как ваша новая работа повлияет на конкретную диктатуру? Почему Ким Чен Ын получил от Laibach – Трампа и мир, а Хаменеи – гнев и поджоги полицейских участков?
– Мы не обязательно виноваты во всем плохом или хорошем в мире, но у нас есть хороший нюх, чтобы обнаружить, где назревает что-то опасное. Что, собственно, сейчас наступило уже более-менее везде. Северной Корее и Ирану мы желаем мира, справедливости и любой свободы, с которой они могут справиться. И этого же мы желаем и всем другим странам мира.
Трейлер документального фильма Liberation Day (День освобождения) 2016 года о поездке Laibach в КНДР.
– Если кремлевские старцы хотят еще немного порулить Россией, то лучше не пускать группу Laibach в Москву и Петербург с концертами? Почему в новом туре Laibach нет России?
– Мы были в России много раз. Но в настоящее время наш первый выбор на столе – Украина (Laibach выступали в Украине в 1997 году, дав три концерта, и в 2013 году с единственным концертом в Киеве - прим.ред.). России придется еще немного подождать (c 1994 года Laibach дали в РФ 18 концертов, последний в 2018 году - прим.ред.).
– Ваше отсутствие в РФ означает, что вы больше не готовы выступать на дне чекиста в Кремле, или в Чечне в гостях у Рамзана Кадырова? Несколько лет назад вы были к этому готовы, о чем говорили в интервью нашим петербургским коллегам.
– Мы готовы действовать на любом дне. Но всему своё время (на вопрос, чье предложение дать концерт Laibach скорее примет, от российской оппозиции, или российской власти в 2018 году музыканты отвечали: «В этом смысле мы проститутки. Мы принимаем предложение того клиента, который обращается первым» - прим.ред.).
– Россия – это страна, где вы много раз выступали. Но в вашем творчестве она мелькает только один раз - ваша версия гимна России на альбоме VOLK 2006 года. Этого более чем достаточно на все годы вперед, которые еще есть у Laibach, или вы готовите что-то новое, что будет связано с этой страной? Тоталитаризма там более чем достаточно для вдохновения. Хочешь 30-е годы ХХ века бери, а хочешь двадцатые года ХХI века.
– Да, мы могли бы многое сделать в отношении истории России или ее будущего, но пока это не дает нам большого вдохновения.
– Имеет ли пределы степень токсичности всего «русского» после развязанной Путиным войны с Украиной? Как вы их определяете для себя сегодня? Что вы думаете о бойкоте русской культуры в мире?
– Русофобия - явление отвратительное, как и фобия любой другой нации и культуры, а тем более такой значимой, как русская. Помимо фантастических художников, писателей, композиторов, архитекторов из России или Советского Союза, многие известные «русские» художники действительно родились в Украине. Например, Казимир Малевич, Илья Репин, Исаак Бродский, Соня Делоне, Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Джозеф Конрад, Анна Ахматова, Захер-Мазох, Йозеф Рот. Не все из них считались украинцами, но обязательно родились или жили в этой стране определенный период. Даже некоторые из самых известных советских политических деятелей родились или жили на Украине. Например, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и другие. Искусство и культура – хотя мы не видим себя полностью в этом ряду – должны решающим образом выступать фактором связи. Искусство и культура должны преодолеть все предрассудки.
– Предыдущий большой альбом Laibach WIR SIND DAS VOLK (2022) снова был полон симфонического размаха, как это было ранее с ALSO SPRACH ZRARTUSTRA (2017). После каждой такой работы у вас неизбежно отступление к более массовой музыке и издание более привычных широкой аудитории пластинок. Является ли это чередование сознательным ходом? Отказались ли вы из-за путинской войны от планов поработать с наследием Шостаковича, Скрябина, Матюшина, как ранее планировали?
– Laibach содержит в себе множество всего и достаточно велик для нахождения в нашей работе различных противоположностей и парадоксов. Мы не делаем разницы между «музыкой для масс» и музыкой для ценителей. Мы всегда думали о Скрябине, особенно в связи с «Железным небом: The Coming Race», поскольку к концу жизни у него были очень похожие постапокалиптические идеи. Его незаконченная музыкальная работа Mysterium – синестетическая, то есть задействующая обоняние и осязание, а также слух. Как он сам описал, на спектакле «Мистериум» не будет ни одного зрителя. Все были бы участниками. Для работы потребуются особые люди, особые художники и совершенно новая культура. Состав исполнителей будет включать «оркестр, большой смешанный хор, инструмент с визуальными эффектами, танцоров, процессию, благовония и ритмическую текстурную артикуляцию». «Собор, в котором это будет происходить, не будет состоять из одного вида камня, а будет постоянно меняться в зависимости от атмосферы и движения Мистериума. Это будет сделано с помощью тумана и света, которые изменят архитектурные контуры, и замены человеческого рода «благородными существами». Вот истинная музыка для наших ушей.
– Возвращаясь к «Iron Sky: The Coming Race» и «русскому», я вдруг понял, что в рекламном ролике к тому фильму Путин в кадре приклеивает Украину к карте России. Ролику 7 лет. Треку - уже 17. Для вас эта война была очевидна уже тогда?
– К сожалению, это было совершенно очевидно, да.
– Владимир «Путинатор» в этом ролике приклеивает и Казахстан, и Финляндию к России. Получается, что все, кто сегодня хоронят Путина, торопятся? Неужели некому закрыть этот «ящик Пандоры»?
– В первую очередь, это Россия и сами россияне должны иметь дело с Путиным. Он их величайший защитник, и в то же время свирепый палач и могильщик.
– На самом деле страшнее всего «комаризм». Комар – самое смертоносное и самое опасное животное в мире, единственное такое. По оценкам, комары вызывают от 750 000 до одного миллиона человеческих смертей в год. А среди людей самая опасная и могущественная сила – это любовь. Любовь – самая могущественная и потенциально самая разрушительная сила во всей Вселенной.
Название нового тура Laibach - «Любовь все еще жива»
– Еще в 2014 году, когда в Киеве полыхал Майдан, вы сделали официальный мерч Laibach в цветах украинского флага. Сегодня вы вообще не говорите о том, как эта гордая и независимая страна противостоит путинской агрессии. Не пора высказаться, или это не тема для Laibach?
– Это, конечно, неправда. В каждом интервью, которое мы даем, мы решительно осуждаем войну в Украине и выражаем солидарность с украинским народом. О явной и реальной опасности потенциальной российской агрессии против Украины мы также говорили – как вы сами отметили – уже несколько лет назад... Но истинная причина этой войны гораздо сложнее, чем кажется, и касается она не только органического отвращения Путина к Украине. Российско-украинская война потенциально является результатом гораздо большей проблемы в стратегическом политико-экономическом (и культурном!) разделе мира. Но вопиющая правда в том, что Путин сейчас сбрасывает бомбы и оккупирует Украину, а не наоборот. Поэтому он виноват в первую очередь.
– Соединенные Штаты сегодня больше похожи на «Большого Сатану», как говорят в Иране, или больше на якорь, который удерживает и спасает мир от того, о чем предупреждал нас Леонард Коэн?
– С этической точки зрения ни одна страна не действует в интересах других стран, а только в своих собственных интересах. США неоднократно это наглядно демонстрировали, и уже не скрывают. Большие страны, обладающие большим количеством оружия и управляемые крупным капиталом, конечно, особенно опасны. И США лидируют в этом списке – по крайней мере, по количеству развязанных и проведенных ими войн. Еще одна большая проблема заключается в том, что США – страна с большими внутренними противоречиями и разногласиями. И в этом смысле она еще более уязвимая и опасная. Раненый зверь всегда опаснее – и это справедливо и для России.
– Вопрос от коллекционеров. Будет ли опубликован ваш проект Alamut? Какие еще у вас проекты с симфоническими оркестрами? Как вы относитесь к идее краудфандинговых переизданий ваших редких виниловых пластинок, например того же альбома WAT 2003 года?
– Да, проект Alamut будет опубликован. Надеемся, что в этом году. Мы сделали несколько разных проектов с разными симфоническими оркестрами и надеемся выпустить хотя бы некоторые из них в ближайшие годы. В то же время мы работаем над переизданием нашего бэк-каталога, так что в конечном итоге наши альбомы, такие как WAT, снова увидят свет в ближайшем будущем.
– Сколько альбомов у вас в работе прямо сейчас?
– Шесть или семь? Может быть, восемь… Мы одновременно работаем над разными проектами, некоторые выйдут в этом году, другие позже.
– Ваш новый альбом Sketches of The Red Districts - современный взгляд на ваше раннее творчество, если я правильно понимаю описание на Laibach.org? Можно сказать, что это продолжение того, что вы несколько лет назад сделали на альбоме Revisited, когда уже обращались к ранним опусам Laibach?
Видеоклип Laibach на трек LEPO - KRASNO (Sketches of the Red Districts)
– Sketches – это в основном то, о чем говорит само название – «Наброски красных районов» – промышленной зоны в центре города Трбовле, где группа Laibach была создана еще в 1980 году. «Красными» эти районы называются также из-за сильных коммунистических и левых традиций в этой промышленной зоне. Альбом представляет собой современный взгляд на «каминг-аут» Laibach. Оглядка назад в другое время и контекст, когда, где и почему группа была сформирована.
– 20 лет назад вы сказали, что Rammstein – это Laibach для детей, а Laibach – это Rammstein для взрослых. Сегодня слушатели теперь уже «легендарной немецкой группы» сами выглядят как пенсионеры. Вы же, наоборот, все больше заигрываете с легкостью поп-музыки. Достаточно ли умны современные дети, чтобы понять Laibach?
– Мы не «заигрываем» с поп-музыкой, нам всегда нравилась поп-музыка, и с самого начала она вошла в плоть и кровь Laibach. В легкости нет ничего плохого, пока она не является полностью одномерной. Дети достаточно умны, чтобы не понимать Laibach, что для нас достаточно хорошо. Rammstein, конечно, гораздо более популярны, чем Laibach, но это только потому, что они более одномерны и их легче проглотить. Но несмотря ни на что, Rammstein сейчас являются самым большим стадионным зрелищем в мире, не считая футбола. Это великолепное достижение, которое заслуживает уважения, даже если оно сделано для детей, или пенсионеров. В таком зрелище важен каждый человек.
Группа Laibach делала официальный ремикс на трек Rammstein - Ohne Dich, который был издан в 2004 году
– Когда Laibach представит кавер на Depeche Mode, еще одну любимую группу вашего многолетнего издателя из Mute Дэниэла Миллера? И в каком альбоме Мартина и Дэйва искать ответ на вопрос, что это будет за трек?
– Depeche Mode точно не нуждаются в нашей коррекции. Но если когда-нибудь до этого дойдет, это обязательно станет достоянием общественности.
– Вопрос к гражданам Словении. Ваша страна была частью Югославии. По сути, внутри империи внутри Европы. В вашей стране тоже много поклонников «великого прошлого», которые «могут повторить», как это есть в некоторых бывших советских республиках, в том числе и в странах Балтии?
– Конечно, но всякая малая страна, возрождая свое «величие», есть пародия на большие, и то, что может быть трагедией в больших нациях, в лучшем случае станет трагикомедией в малых нациях. Это не означает, что малые страны не могут разыграть серьезную драму – достаточно вспомнить Сербию и убийство наследника престола в Сараево в 1914 году, событие, которое спровоцировало Первую мировую войну.
– Вообще, на ваш взгляд империи имеют перспективы вернуться? Ваша музыка интернациональна. И в этом смысле, может ли она стать официальным саундтреком новой империи на карте Европы?
– Империи никогда не прекращали свое существование. Россия, Китай и США – живое тому доказательство. Но это не только они. Империи могут менять внешний вид и форму, но не содержание. Наша музыка – это такая империя смыслов и превращений, которая красноречиво иллюстрирует этот факт.
Концерт Laibach в Таллинне пройдет 29 января на площадке Vaba Lava сразу после выступления в Хельсинки
- laibach
- иран
- сша
- финляндия
- путин
- китай
- горбачев
- русские
- культура
- кндр
- таллинн
- украина
- европа
- владимир путин
- русский язык
- империя
- концерт
- гоголь
- крым
- михаил горбачев
- фашизм
- северная корея
- комары
- музыка
- анна ахматова
- музыкант
- музыканты
- брежнев
- vaba lava
- русская культура
- михаил булгаков
- рок-концерт
- российская империя
- майдан
- концерт в таллинне
- евромайдан
- рок-музыкант
- никита хрущев
- Война в Украине
- рашизм
- сатана