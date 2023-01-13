«Путин - свирепый палач и могильщик». Laibach о войне, империях, музыке и любви

– Предыдущий большой альбом Laibach WIR SIND DAS VOLK (2022) снова был полон симфонического размаха, как это было ранее с ALSO SPRACH ZRARTUSTRA (2017). После каждой такой работы у вас неизбежно отступление к более массовой музыке и издание более привычных широкой аудитории пластинок. Является ли это чередование сознательным ходом? Отказались ли вы из-за путинской войны от планов поработать с наследием Шостаковича , Скрябина , Матюшина , как ранее планировали?

– Laibach содержит в себе множество всего и достаточно велик для нахождения в нашей работе различных противоположностей и парадоксов. Мы не делаем разницы между «музыкой для масс» и музыкой для ценителей. Мы всегда думали о Скрябине, особенно в связи с «Железным небом: The Coming Race», поскольку к концу жизни у него были очень похожие постапокалиптические идеи. Его незаконченная музыкальная работа Mysterium – синестетическая, то есть задействующая обоняние и осязание, а также слух. Как он сам описал, на спектакле «Мистериум» не будет ни одного зрителя. Все были бы участниками. Для работы потребуются особые люди, особые художники и совершенно новая культура. Состав исполнителей будет включать «оркестр, большой смешанный хор, инструмент с визуальными эффектами, танцоров, процессию, благовония и ритмическую текстурную артикуляцию». «Собор, в котором это будет происходить, не будет состоять из одного вида камня, а будет постоянно меняться в зависимости от атмосферы и движения Мистериума. Это будет сделано с помощью тумана и света, которые изменят архитектурные контуры, и замены человеческого рода «благородными существами». Вот истинная музыка для наших ушей.