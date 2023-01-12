Разъяренный клиент: бензин из Circle K сломал мою машину

«Какой приятный вечер! Я зашел на заправку Circle K на улице Сыле и с удовольствием заправился 95-м. Я уехал и вдруг машина начала дергаться на Тоомпуйесте и просто остановилась посреди дороги. Стук! Я смотрел немного ошарашенный, попытался завести, но ничего. Затем я позвонил в автосервис», - описывает клиент свой опыт в Facebook.

После того как машину отбуксировали, покупатель направился обратно на заправку, чтобы узнать, чем таким он заправился.

«Я взял небольшой образец и понял, что никакое это не топливо, - заявил он. - Больше похоже на воду или что-то в этом роде. Продавщица пожала плечами и сказала, что на этом заправочном пистолете пластиковый пакет, так что им нельзя было пользоваться. Откуда я должен был знать, что целлофановый пакет на пистолете означает именно это. Лотман этому не учил. На многих вещах есть полиэтиленовый пакет, но это не значит, что они не в порядке, скорее, они защищены от дождя или чего-то в этом роде».

Руководитель по продукции моторного топлива Circle K Eesti Теэдо Мельтс заявил, что на заправочной станции в Сыле действительно нельзя заправится 95-м бензином, но это связано с проблемой давления насоса, а не с качеством топлива.

«Все топливные пистолеты накрыты пластиковым пакетом и помечены предупредительной табличкой "СТОП" на ручке. Однако выяснилось, что перед описанным инцидентом с одного из пистолетов оторвался знак "СТОП", а клиент использовал завернутый в полиэтиленовый пакет топливный пистолет», - заявил Мельтс.

Клиент также захотел оформить жалобу в присутствии руководителя заправочной станции. После этого будут обсуждаться возможные варианты решения проблемы.