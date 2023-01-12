На следующей неделе в Эстонию с рабочим визитом прибывает президент Армении Ваагн Хачатурян.
Эстонию посетит президент Армении
В понедельник президент Армении встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. На встрече президенты обсудят отношения между странами, прежде всего сотрудничество в области технологий и электронного управления, а также обстановку в области европейской безопасности.
Затем Хачатурян встретится с премьер-министром Каей Каллас и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем. Во второй половине дня президент Армении посетит Таллиннский технический университет и ознакомится с шоурумом э-Эстонии.
В понедельник вечером президент Эстонии проведет в честь президента Армении ужин в дворце Маарьямяэ.
Во вторник Хачатурян встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, главой МИД Урмасом Рейнсалу и посетит Академию электронного управления.