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Эстонию посетит президент Армении

rus.postimees.ee
Эстонию посетит президент Армении
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Президент Армении Ваагн Хачатурян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян. Фото: Vahram Baghdasaryan

На следующей неделе в Эстонию с рабочим визитом прибывает президент Армении Ваагн Хачатурян.

В понедельник президент Армении встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. На встрече президенты обсудят отношения между странами, прежде всего сотрудничество в области технологий и электронного управления, а также обстановку в области европейской безопасности.

Затем Хачатурян встретится с премьер-министром Каей Каллас и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем. Во второй половине дня президент Армении посетит Таллиннский технический университет и ознакомится с шоурумом э-Эстонии.

В понедельник вечером президент Эстонии проведет в честь президента Армении ужин в дворце Маарьямяэ.

Во вторник Хачатурян встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, главой МИД Урмасом Рейнсалу и посетит Академию электронного управления.

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