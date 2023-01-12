Эстонию посетит президент Армении

В понедельник президент Армении встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. На встрече президенты обсудят отношения между странами, прежде всего сотрудничество в области технологий и электронного управления, а также обстановку в области европейской безопасности.

Затем Хачатурян встретится с премьер-министром Каей Каллас и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем. Во второй половине дня президент Армении посетит Таллиннский технический университет и ознакомится с шоурумом э-Эстонии.

В понедельник вечером президент Эстонии проведет в честь президента Армении ужин в дворце Маарьямяэ.