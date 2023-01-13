ОПРОС ⟩ От водки до косметики: как жители Таллинна относятся к новым санкциям и нужны ли нам российские товары

Николай предпочитает покупать эстонские товары, а запрет на российские товары на его жизнь не повлияет. «Главное, чтобы было по карману. Мне все равно, российское или импортное. Лишь бы оно было подешевле», - говорит он.

А вот в продуктовую корзину Галины попадали российские товары, поэтому выбор для нее теперь уменьшится. «Эстонские продукты стали хуже. Их невозможно есть, особенно колбасы», - считает Галина, и поэтому ей приходится выбирать продукцию иностранных производителей, цена которых соответствует качеству.

«Не скажу что значительно влияет, но вообще это очень печально, потому что считаю, что продукция из России очень хорошая», - говорит Яна. Например, она ценит косметику и чай.

«Товары, которые продаются - за них давно заплачено. Почему я не должен их покупать? Если бы было не заплачено, а я покупаю, это другое дело», - считает Калев, но добавляет, что товаров из других стран в изобилии и поэтому на его жизнь новые санкции не повлияют.

Олег относится к ограничению российских товаров двояко. «С одной стороны, есть качественные российские товары, с другой стороны, я понимаю это решение», - говорит он. Любимых российских товаров у него нет.

«Я всю жизнь покупал российские товары. Российскую водку, российские вещи и у меня все тип-топ», - рассказывает Хейки и добавляет, что также ценит и российскую закуску, а новые санкции однозначно повлияют на его жизнь.