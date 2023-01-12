В Швеции нашли крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

LKAB заявила, что месторождение, расположенное рядом с железным рудником, содержит более миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов, и что все масштабы открытия еще изучаются.

Эти месторождения редкоземельных металлов являются крупнейшими из известных в этой части света и могут стать важным компонентом в производстве ключевого сырья, необходимого для «зеленой революции», - сказал Ян Мострём, исполнительный директор LKAB.

В свою очередь, Эбба Буш, министр энергетики и промышленности Швеции, заявила, что электрификация ЕС, самообеспечение ресурсами и независимость от России и Китая могут начаться с шахт. Она отметила, что Европе необходимо укреплять свой промышленный потенциал и энергетику, стремиться отказаться от ископаемых видов топлива и перейти на экологически чистые технологии.

Информационное агентство AP уточняет, что даже если власти быстро выдадут разрешение на разработку месторождения, добыча найденных ресурсов может начаться только много лет спустя.

Редкоземельные металлы обрабатываются в Silmet. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Редкоземельные металлы используются в передовых технологиях, включая дисплеи, высокотехнологичное оружие, электромобили и ветряные турбины.

Эстония также играет важную роль в секторе редкоземельных металлов, поскольку металлургическое предприятие Silmet, расположенное в Силламяэ, является одним из немногих производителей и переработчиков редкоземельных металлов за пределами Китая и единственным производителем в Европе. Поэтому вполне вероятно, что адаптированные шведские минеральные ресурсы в итоге попадут в Эстонию.

В 2020 году газета The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory, написала, что Китай рассматривает свое доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов как рычаг давления на Запад, в том числе в торговых спорах с США. Год спустя газета Financial Times (FT), ссылаясь на представителя китайских властей, заявила, что Пекин пытается выяснить, пострадает ли оборонная промышленность США, включая производство истребителя F-35, в случае вступления в силу китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов.