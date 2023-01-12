Соляные шахты Соледара. Интересные факты о городе, бои за который назвали безумием

История и соль

Вся история Соледара связана с добычей соли. Первые упоминания об этом промысле датируются концом 17-го века. Вокруг соляных промыслов возникло село Брянцевка. К концу 19-го века здесь были открыты девять соляных пластов, и тогда же началось строительство первой соляной шахты. Толщина пласта, в который прорыли шахту, составляла 40 метров.

В дальнейшем здесь появилось пять соляных шахт, и добыча соли началась уже в промышленных масштабах. Здесь работали сотни людей, была построена железнодорожная станция Соль и рабочие поселки.

В 1926 году село Брянцевка переименовали в Карло-Либкнехтовск - в честь одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Это непроизносимое имя город носил до середины 1991 года.

Во время Второй мировой войны все соляные шахты были разрушены, но со временем их восстановили, и они работали до самого последнего времени.

Именно в Соледаре расположена администрация комбината «Артёмсоль» - одного из крупнейших производителей соли в мире.

В конце мая из-за постоянных российских обстрелов комбинат прекратил работу.

Неисчерпаемые запасы

В «Артёмсоли» рассказали, что залежи соли в регионе практически неисчерпаемы: за 300 лет эксплуатации месторождений запасы соли сократились всего на один процент.