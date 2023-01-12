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Литовская опера исключила из репертуара произведения русских композиторов

BNS
Литовская опера исключила из репертуара произведения русских композиторов
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Литовский национальный театр оперы и балета.
Литовский национальный театр оперы и балета. Фото: Lithuanian Opera and Ballet Thea/REUTERS

Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) сообщил в четверг об исключении из репертуара сезона произведений русских композиторов.

10, 11 и 14 февраля вместо балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» будет показан балет «Барбора Радвилайте», а 23, 24 и 25 февраля вместо диптиха одноактных балетов, в котором должна была звучать "Весна священная" Игоря Стравинского, будет показан балет «Процесс».

«Мы приносим свои извинения зрителям, которые заранее купили билеты на один балетный спектакль и увидят другой, когда придут. Однако ЛНТОБ решил последовать рекомендации Министерства культуры и временно, до окончания боевых действий в Украине, воздержаться от публичных презентаций произведений русских авторов, поскольку культура в России слишком тесно связана с агрессивной политикой этой страны», - цитирует пресс-релиз начальника Департамента художественной деятельности ЛНТОБ Юргиту Скиотите-Норвайшене.

Балет «Барбора Радвилайте» поставлен ​​известным хореографом Анжеликой Холиной, «Процесс» - Мартинасом Римейкисом. «Процесс», который ставится с 2017 года, награжден двумя «Золотыми сценическими крестами».

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