Литовская опера исключила из репертуара произведения русских композиторов

10, 11 и 14 февраля вместо балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» будет показан балет «Барбора Радвилайте», а 23, 24 и 25 февраля вместо диптиха одноактных балетов, в котором должна была звучать "Весна священная" Игоря Стравинского, будет показан балет «Процесс».

«Мы приносим свои извинения зрителям, которые заранее купили билеты на один балетный спектакль и увидят другой, когда придут. Однако ЛНТОБ решил последовать рекомендации Министерства культуры и временно, до окончания боевых действий в Украине, воздержаться от публичных презентаций произведений русских авторов, поскольку культура в России слишком тесно связана с агрессивной политикой этой страны», - цитирует пресс-релиз начальника Департамента художественной деятельности ЛНТОБ Юргиту Скиотите-Норвайшене.