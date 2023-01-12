Кая Каллас: нужно создать специальный трибунал и привлечь к ответственности российских военных преступников

На встрече, помимо вопросов о сотрудничестве и безопасности, премьер-министры также говорили о поддержке Украины. «Наши взгляды такие же, как у Хорватии, мы так же видим российскую угрозу. Россия является агрессором в Украине и сеет хаос в других регионах, например в Западных Балканах. Первоочередной задачей является увеличение нашей практической и политической поддержки Украины, чтобы помочь обеспечить победу», - подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что военная помощь Украине должна быть дополнительно увеличена. «Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине. Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам - посмотрите на свои запасы и направьте оружие в Украину. Это путь к миру», - сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что необходимо продолжать повышать цену агрессии для России. «Ключевым вопросом здесь является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время», - сказала Каллас.

Нам также нужно найти способ использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. «Наш интерес в том, чтобы Евросоюз находил совместные решения. Эстония активно продвигала этот вопрос, и в октябре лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии как можно скорее найти решение. Сейчас ждем конкретных предложений от комиссии. Я также поручила Министерству юстиции и Министерству иностранных дел изучить, какие возможности может предложить эстонское законодательство в этом отношении», - пояснила Каллас.

Премьер-министр подчеркнула исключительную важность привлечения к ответственности военных преступников. «Мы должны найти способ продвинуться вперед с созданием специального трибунала по военным преступлениям», - добавила она.