Март Раамат ⟩ Эстонские цены на топливо одни из самых высоких в Европе. Можем ли мы заменить российские каналы поставок?

Эстонские цены на топливо являются хорошим отражением налоговой позиции правительства - поскольку акциз на бензин, продаваемый на наших АЗС, более чем на четыре цента выше, чем в среднем в остальной части ЕС, цены на бензин в Эстонии также выше.

В отличие от подавляющего большинства стран-членов ЕС, правительство Эстонии не предприняло никаких шагов, чтобы облегчить ситуацию для нашего народа. Латвия, например, решила отказаться от обязательства смешивать биотопливо с июля, что увеличило разрыв в ценах между эстонскими и латвийскими заправками во второй половине 2022 года.

Если в начале года цены на нефть и сырьевые товары на мировом рынке несколько снизились, сейчас они в основном вернулись к уровням второй половины декабря. Цены выросли благодаря общему оптимизму на рынках по поводу восстановления спроса на нефть в Китае.

С другой стороны, инфляционное давление ослабевает, и ожидается, что повышение процентных ставок центральными банками не будет таким резким, как первоначально планировалось. Однако ожидается, что снижение процентных ставок позволит сохранить оптимальный уровень мирового спроса на нефть в среднесрочной перспективе.

Однако на рынках готовой продукции существует неопределенность относительно того, что произойдет, когда в начале февраля вступит в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Особенно болезненно это скажется на европейском оптовом рынке дизельного топлива - до сих пор ЕС импортировал из России около 10 процентов потребляемого готового дизельного топлива.

Хотя статистика внешней торговли ЕС за последние несколько месяцев показала всплеск импорта дизельного топлива из «экзотических стран» - Индии, Китая и Кувейта, пока невозможно точно оценить, сможет ли Европа полностью заменить российские каналы поставок.