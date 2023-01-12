«Новости в 7» за 12 января: итоги заседания правительства, услуги домов по уходу подорожают, «звездная вечеринка» на Телебашне и полуфинал Eesti Laul

Сегодня в выпуске:

- Правительство утвердило кандидатуры новых руководителей силовых ведомств страны, решение относительно конфискации российских активов будет приниматься Эстонией вместе с Евросоюзом и другие итоги заседания кабинета министров

- Короткие новости: критика еврейской общины привела к перестановкам в совете Фонда интеграции, как собираются повышать дисциплину водителей на шоссе и куда переедет макет старой Нарвы.

- Услуга попечения и ухода за людьми старшего возраста становится все более востребованной. Какова ситуация в домах престарелых, будет ли расти стоимость услуги и как получить компенсацию от государства — в нашем материале.

- В мире наблюдается новый всплеск интереса к изучению и освоению космического пространства. В Эстонии тоже можно открыть немало нового для себя в этой сфере, присоедившись к группе энтузиастов, проводящих специальные тематические вечера. Одну такую звёздную вечеринку посетила наша съёмочная группа .

- С миру по нитке: какие старые грехи открылись у Джо Байдена, Париж вновь стал местом жестокого нападения террористов на беззащитных людей, странная и опасная находка в лондонском аэропорту и как голландские пекари дарят новую жизнь старому хлебу.

- Сегодня пройдет первый полуфинал конкурса Eesti Lauk, победитель которого будет представлять нашу страну на Евровидении-2023. Кого считают главным фаворитом и насколько велика конкуренция в этом году — расскажет наш корреспондент.