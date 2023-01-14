За 25 лет ресторан Olde Hansa в Старом городе посетили более семи миллионов человек! Свой юбилей ресторан встречает обновившимся меню, новой авторской посудой и свежими росписями третьего этажа. Радует, что после разгула пандемии дорогу в Olde Hansa проторили и местные жители.
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Вас там ждут: туристический ресторан повернулся лицом к горожанам
Вас там ждут: туристический ресторан повернулся лицом к горожанам
Так что объявленные обновления аутентичного средневекового ресторана предназначены и для нас с вами. Журналистов пригласили на дегустацию нового меню, но местом сбора назначили Вируские ворота. А ведь вы все знаете, где Olde Hansa находится: в гололед да с ветерком - самое время прогуляться до Ратушной площади - скользя на булыжниках и с сомнительным удовольствием!