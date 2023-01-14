Вас там ждут: туристический ресторан повернулся лицом к горожанам

Так что объявленные обновления аутентичного средневекового ресторана предназначены и для нас с вами. Журналистов пригласили на дегустацию нового меню, но местом сбора назначили Вируские ворота. А ведь вы все знаете, где Olde Hansa находится: в гололед да с ветерком - самое время прогуляться до Ратушной площади - скользя на булыжниках и с сомнительным удовольствием!

Наиболее опытные поняли сразу: затейники, 25 лет не только угощавшие туристов, но и развлекающие горожан то шествиями, то дегустацией жареного миндаля, пришлют на Виру костюмированную группу, которая с музыкой и гиканьем сопроводит замерзших журналистов к парадному входу, угостит теплой тминной настойкой и заставит почтенную публику не чинно зайти с главного входа, а чуть ли не на четвереньках вскарабкаться по узкой лестнице с высокими, освещенными пламенем свечей ступеньками на второй этаж, где и развернется продолжение действа в лучших традициях Olde Hansa. Гостям предложили вымыть руки и занять место за длинными столами. Прибывших приветствовал собственник ресторана Аури Хакомаа, ставший за 25 лет в Таллинне легендарной фигурой.