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Карис: У Эстонии и Хорватии прекрасные двусторонние отношения

BNS
Карис: У Эстонии и Хорватии прекрасные двусторонние отношения
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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Elmo Riig

Президент Алар Карис на состоявшейся в четверг в Таллинне встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, находящимся с визитом в Эстонии, говорил об углублении двусторонних отношений и необходимости поддерживать Украину в инициированной Россией агрессивной войне.

По словам Кариса, у Эстонии и Хорватии прекрасные двусторонние отношения, и в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипотношений двух стран, сообщила пресс-служба канцелярии президента.

Президент Карис обсудил с премьер-министром Хорватии возможности помощи Украине. «Я рад, что наши взгляды на Украину совпадают. Мы должны усилить практическую и политическую поддержку Украины, чтобы помочь обеспечить победу на ее условиях, - сказал президент Карис. - В нынешней ситуации с безопасностью нам необходимы единство в ЕС и в НАТО. Мы должны и дальше полностью поддерживать Украину и повышать цену агрессии для России санкциями и формированием цены на энергоносители».

Глава Эстонского государства поздравил Хорватию с присоединением к Шенгенской визовой зоне и еврозоне.

На встрече также обсуждалась ситуация на Западных Балканах, в том числе влияние России в регионе. Были также затронуты вопросы энергетической безопасности, диверсификации источников энергии, инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, и возможности смягчения ее последствий.

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