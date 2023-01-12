Карис: У Эстонии и Хорватии прекрасные двусторонние отношения

По словам Кариса, у Эстонии и Хорватии прекрасные двусторонние отношения, и в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипотношений двух стран, сообщила пресс-служба канцелярии президента.

Президент Карис обсудил с премьер-министром Хорватии возможности помощи Украине. «Я рад, что наши взгляды на Украину совпадают. Мы должны усилить практическую и политическую поддержку Украины, чтобы помочь обеспечить победу на ее условиях, - сказал президент Карис. - В нынешней ситуации с безопасностью нам необходимы единство в ЕС и в НАТО. Мы должны и дальше полностью поддерживать Украину и повышать цену агрессии для России санкциями и формированием цены на энергоносители».

Глава Эстонского государства поздравил Хорватию с присоединением к Шенгенской визовой зоне и еврозоне.