«На кухне» ⟩ Дизайнер и модельер Оксана Тандит: «Я хочу быть вовлеченной в жизнь страны»

Ты начала использовать понятия из арсенала политического. Профессиональный политик, если он, конечно, не занимается исключительно решением своих собственных проблем, пытается изменить жизнь к лучшему. Это и объясняет тот шаг, который ты сейчас демонстрируешь.

Ты хочешь задать вопрос или констатируешь факт?

Я не констатирую факт, а высказываю предположение. И мне кажется, что логичный вопрос: а тебе что, надоело заниматься дизайном, и ты пытаешься двигаться дальше?

Мне всегда было интересно развиваться. Мне всегда было интересно узнавать что-то новое. Мне всегда было интересно ставить перед собой непосильно сложные задачи. Мне интересно быть самой себе интересной. Если я себе наскучила, если я вижу, что я повторяюсь, если я иду по кругу и вижу, что в моей модной индустрии ничего не меняется, тогда я задаюсь вопросом: а почему не меняется? Для меня культура – это энергия перемен. Надо что-то менять. Я уже не говорю, что два года были пандемийные, последний год – война. Эти процессы заставили начать с редизайна личности. Этот процесс проходят очень многие люди, которым небезразлично, что происходит вокруг. Как я могу использовать свой арсенал дизайнера в политике? Потому что реально менять ситуацию могут только политики.

"Ты хочешь задать вопрос или констатируешь факт? – Я не констатирую, а предполагаю!" Фото: Postimees