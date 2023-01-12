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Дело закрыто: родители мальчика, утонувшего в бассейне в Кейла, простили обвиняемого

Маргус Паалисте
, журналист
Дело закрыто: родители мальчика, утонувшего в бассейне в Кейла, простили обвиняемого
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Прошлым летом в оздоровительном центре Кейла утонул 10-летний мальчик, через день ребенок скончался в больнице.
Прошлым летом в оздоровительном центре Кейла утонул 10-летний мальчик, через день ребенок скончался в больнице. Фото: Kermo Benrot/Postimees

По сообщению прокуратуры Северного округа, сегодня в порядке мирового соглашения было принято решение прекращении судебных разбирательств по делу об утонувшем прошедшим летом в оздоровительном центре Кейла 10-летнем мальчике, который был оставлен без надлежащего надзора. Обвиняемый был освобожден от наказания, т.к. он неоднократно каялся после инцидента и сам пострадал от произошедшего.

По сообщению прокуратуры Северного округа, сегодня в порядке мирового соглашения было принято решение прекращении судебных разбирательств по делу об утонувшем прошедшим летом в оздоровительном центре Кейла 10-летнем мальчике, который был оставлен без надлежащего надзора. Обвиняемый был освобожден от наказания, т.к. он неоднократно каялся после инцидента и сам пострадал от произошедшего.

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