Дело закрыто: родители мальчика, утонувшего в бассейне в Кейла, простили обвиняемого

По сообщению прокуратуры Северного округа, сегодня в порядке мирового соглашения было принято решение прекращении судебных разбирательств по делу об утонувшем прошедшим летом в оздоровительном центре Кейла 10-летнем мальчике, который был оставлен без надлежащего надзора. Обвиняемый был освобожден от наказания, т.к. он неоднократно каялся после инцидента и сам пострадал от произошедшего.