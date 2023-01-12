Внимательный читатель Rus.Postimees Роман сообщил, что около восьми часов вечера на остановке Мустакиви был остановлен междугородний автобус Lux Express. Люди были выведены из автобуса, а сам транспорт оцеплен полицией. Сообщалось об угрозе взрыва.
Неизвестный сообщил о бомбе в автобусе Lux Express
Неизвестный сообщил о бомбе в автобусе Lux Express
«В 20:00 мужчина, ехавший в междугороднем автобусе, сообщил в Центр тревоги, что в транспортном средстве заложена бомба. Автобус остановили на остановке Мустакиви, и саперы его осмотрели. Опасности выявлено не было, и пассажиров пустили обратно в автобус. Человек, угрожавший взорвать автобус, задержан»,- сообщил представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
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