Хатия Деканоидзе возглавляет фракцию партии Михаила Саакашвили «Единый национальный фронт» в парламенте Грузии. В 2015-2016 годах Деканоидзе была первой главой Национальной полиции Украины. Ей пророчат большое будущее в грузинской политике. Каково экономическое положение Грузии, почему грузинские реформы откатились назад, и по какой причине Тбилиси не передает Украине оружие? Корреспондент Rus.Postimees посетил Деканоидзе в ее офисе и задал эти и другие вопросы.

– Хатия, скажите, нет ли у грузин сейчас какой-то обиды на мир, что вот, Украине сейчас оказывается огромная поддержка, а в 2008 году, когда вспыхнула война России с Грузией, особо никто не пришел на помощь?

– Нет, ну, нам помогли, конечно. Я помню, что президенты Украины, Эстонии, Польши стояли здесь, на проспекте Руставели, возле здания парламента. Украина тогда нам очень сильно помогла. Единственная обида - это то, что Запад начал договариваться с Путиным. Если бы не это, то и Крым, возможно, не случился бы. Помню, когда у нас были переговоры с нашими партнерами, наше правительство очень четко и открыто говорило о том, что Путина надо наказывать. Но для Запада было легче сказать, что это была провокация Грузии (имеется в виду доклад швейцарского дипломата Хайди Тальявина, согласно которому «войну начала Грузия, но обе стороны несут ответственность за эскалацию конфликта - прим. ред.).