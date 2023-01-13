В прошлом году произошло рекордное количество ДТП

По словам руководителя ФДС Марта Йессе, увеличение количества страховых случаев во многом обусловлено очень снежной зимой и постоянным ростом числа транспортных средств на дорогах. «Когда автомобилей на дорогах становится все больше, риск попасть в аварию повышается. В прошлом году увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствовала также очень снежная зима – как в начале, так и в конце минувшего года. Из-за нее на дорогах было опасно и скользко», – сказал Йессе.

«К сожалению, наряду с увеличением количества происшествий, связанных с дорожным страхованием, произошло на 90 больше несчастных случаев, в которых люди получили травмы. По данным Департамента транспорта, в прошлом году произошел 1651 такой случай. На дорогах погиб 51 человек», – добавил Йессе.

К концу 2022 года количество застрахованных транспортных средств превысило 850 тысяч, что на 25 тысяч транспортных средств больше, чем в прошлом году.

По мнению Йессе, в минувшем году общая сумма ущербов увеличилась как из-за количества несчастных случаев, так и из-за инфляции. «Под влиянием инфляции ремонт транспортных средств значительно подорожал. Также увеличились медицинские расходы. И то, и другое влияет на расходы страховщиков. Поскольку в дополнение к этому увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, это неизбежно отразилось и на страховых взносах», – объяснил Йессе.