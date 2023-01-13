Как показал опрос, проведенный Kantar Emor по заказу ERR, Партия реформ остается самой популярной политической силой страны, но ее отрыв от Консервативной народной партии (EKRE) сократился с 12% до 7%.
Рейтинги: популярность Партии реформ снижается, EKRE наступает на пятки
Рейтинги: популярность Партии реформ снижается, EKRE наступает на пятки
В январе Партию реформ поддерживали 28% респондентов – на 2% меньше, чем в декабре, а поддержка EKRE за месяц выросла с 18% до 21%.
Третье место в рейтинге продолжает занимать Центристская партия, популярность которой выросла с 16% до 18%. Четвертое место в общереспубликанском рейтинге популярности партий занимает «Ээсти 200», поддержка которой за месяц снизилась с 14% до 11%, на пятой строчке расположились соцдемы, рейтинг которых вырос с 9% до 10%, а популярность «Отечества» снизилась с 8% до 7%.
Популярность партии «Зеленые Эстонии» осталась на уровне 3%, не изменилась и поддержка партии «Правых» – 1%.