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Рейтинги: популярность Партии реформ снижается, EKRE наступает на пятки

rus.postimees.ee
Рейтинги: популярность Партии реформ снижается, EKRE наступает на пятки
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Кая Каллас, Мартин и Март Хельме.
Кая Каллас, Мартин и Март Хельме. Фото: Madis Veltman / Postimees

Как показал опрос, проведенный Kantar Emor по заказу ERR, Партия реформ остается самой популярной политической силой страны, но ее отрыв от Консервативной народной партии (EKRE) сократился с 12% до 7%.

В январе Партию реформ поддерживали 28% респондентов – на 2% меньше, чем в декабре, а поддержка EKRE за месяц выросла с 18% до 21%.

Третье место в рейтинге продолжает занимать Центристская партия, популярность которой выросла с 16% до 18%. Четвертое место в общереспубликанском рейтинге популярности партий занимает «Ээсти 200», поддержка которой за месяц снизилась с 14% до 11%, на пятой строчке расположились соцдемы, рейтинг которых вырос с 9% до 10%, а популярность «Отечества» снизилась с 8% до 7%.

Популярность партии «Зеленые Эстонии» осталась на уровне 3%, не изменилась и поддержка партии «Правых» – 1%.

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