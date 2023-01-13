В четверг, 12 января, сборная Эстонии по футболу в товарищеском матче, который прошел в Португалии, обыграла команду Финляндии со счетом 1:0, сообщает Rus.err.
Сборная Эстонии по футболу обыграла Финляндию – 1:0
Сборная Эстонии по футболу обыграла Финляндию – 1:0
Единственный гол на 84-й минуте забил Мартин Миллер.
Дебютные матчи за сборную провели вратарь Карл-Ромет Нымм и игроки атакующей линии Данил Кураксин, Стен Рейнкорт и Роби Саарма.
В минувшее воскресенье сборная Эстонии там же в Португалии сыграла вничью с национальной командой Исландии - 1:1.
Ключевые слова