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Сборная Эстонии по футболу обыграла Финляндию – 1:0

rus.postimees.ee
Сборная Эстонии по футболу обыграла Финляндию – 1:0
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Сборная Эстонии по футболу.
Сборная Эстонии по футболу. Фото: Jana Pipar/jalgpall.ee

В четверг, 12 января, сборная Эстонии по футболу в товарищеском матче, который прошел в Португалии, обыграла команду Финляндии со счетом 1:0, сообщает Rus.err

Единственный гол на 84-й минуте забил Мартин Миллер.

Дебютные матчи за сборную провели вратарь Карл-Ромет Нымм и игроки атакующей линии Данил Кураксин, Стен Рейнкорт и Роби Саарма.

В минувшее воскресенье сборная Эстонии там же в Португалии сыграла вничью с национальной командой Исландии - 1:1.

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