ФОТО ⟩ Ночной пожар в Таллинне: жилец квартиры госпитализирован, а его кошку спасти не удалось

В 1:29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу Нымме-теэ, 11. Спасатели потушили источник возгорания, пострадавший при пожаре мужчина доставлен в больницу.

На момент прибытия спасателей двое жителей горящей квартиры покинули здание, то же сделали и другие жители соседних квартир.

Спасатели зашли в квартиру, зная, что там осталась кошка. Ее быстро нашли и перенесли в машину скорой помощи, но, к сожалению, медикам не удалось спасти жизнь животного.

К 01:49 спасатели локализовали возгорание, после чего приступили к дальнейшим работам по тушению. Скорая помощь провела медосмотр обоих жильцов из квартиры, в которой началось возгорание, и одного из них доставили в больницу для дальнейшего обследования.

По предварительной оценке руководителя спасательной операции, возгорание началось с балкона, где за несколько часов до произошедшего жители распивали спиртное и курили. Спасатели обнаружили хранившиеся на балконе бытовую химию, автомобильные покрышки и всевозможный хлам.

В результате пожара квартира сильно пострадала от задымления, помимо этого, расплавилась труба центрального отопления, протечка воды из которой нанесла ущерб квартире снизу.

Спасатели установили, что в сгоревшей квартире не было детектора дыма, а жители проснулись и чудом спаслись, вероятно, из-за сработавшего в соседней квартире детектора.