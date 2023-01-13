Ночью 13 января в 01:29 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит квартира на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на Нымме теэ в районе Кристийне, самое сильное возгорание виднелось на балконе.
ФОТО ⟩ В произошедшем ночью пожаре в Таллинне есть пострадавший
В 1:29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу Нымме теэ, 11. Спасатели потушили источник возгорания, пострадавший при пожаре мужчина доставлен в больницу.
На момент прибытия спасателей двое жителей горящей квартиры покинули здание, то же сделали и другие жители соседних квартир.
Спасатели зашли в квартиру и были осведомлены, что оттуда необходимо спасти кошку. Ее быстро нашли и перенесли в машину скорой помощи, но, к сожалению, медикам не удалось спасти жизнь животного.
К 01:49 спасатели локализовали возгорание, после чего приступили к дальнейшим работам по тушению. Скорая помощь провела медосмотр обоих жильцов из квартиры, в которой началось возгорание, и одного из них доставили в больницу для дальнейшего обследования.
По предварительной оценке руководителя спасательной операции, возгорание началось с балкона, где за несколько часов до произошедшего жители распивали спиртное и курили. Спасатели обнаружили хравнишиеся на балконе бытовую химию, автомобильные покрышки и другой всевозможный мусор.
В результате пожара квартира сильно пострадала от задымления, помимо этого, расплавилась и труба центрального отопления, протечка воды из которой нанесла ущерб квартире снизу.
Спасатели установили, что в сгоревшей квартире не было детектора дыма, а жители проснулись и чудом спаслись, вероятно, из-за сработавшего в соседней квартире детектора.
Точная причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего разбирательства.