Зеленый виноград? Финская пресса назвала поражение от Эстонии постыдным

«Тренировочные сборы завершились позорным поражением от Эстонии», — озаглавил Iltalehti свою статью.

Сборные Эстонии и Финляндии за всю историю встречались 37 раз. Эстония выиграла десять из этих матчей, в том числе и подряд – три последних. Эстония одержала победу со счетом 2:1 на национальном соревновании, состоявшемся в Катаре в 2019 году, и победу со счетом 1:0 на национальном соревновании, состоявшемся в Хельсинки в 2021 году.

Помимо того, что Iltalehti назвал поражение позорным, издание отметило, что игра велась на картофельном поле. По словам главного тренера финнов Маркку Канерва, это больше испортило игру Финляндии, чем Эстонии.

«Конечно, мы страдали больше, потому что пытались играть на таком покрытии», — сказал он.