Финский эксперт считает, что сотрудничество Тянака с M-Sport выглядит не очень радужно

Например, Кетомаа заметил, что сотрудничество Тянака с M-Sport может быть сложным.

«Я думаю, в этом сотрудничестве трудно выжить. M-Sport все-таки частная команда, а не заводская, и все не пойдет так, как в кино. Если Тянак сможет адаптироваться, то у него есть шанс бороться за победы. Однако боюсь, что это сотрудничество все же не слишком радужное», — сказал раллийный эксперт.

Кроме Тянака, Кетомаа прокомментировал и будущий сезон финнов. По его мнению, Калле Рованперя второй сезон подряд выиграет титул чемпиона мира.

«У Toyota очень сильная машина, а сам Калле сильнее, чем в прошлом году. Обыграть его очень сложно, и с учетом этого финн станет чемпионом мира", - сказал Кетомаа.

Он также говорил и о команде Hyundai. В частности, он остановился на внутрикомандной дуэли между Тьерри Невиллом и Эсапеккой Лаппи, которую, по мнению Кетомаа, финн может обернуть в свою пользу.