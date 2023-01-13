За прошедшие сутки полиция задержала больше дюжины нетрезвых водителей

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, наказуемо. Меры наказния могут включать штраф в размере до 1200 евро, арест на срок до 30 дней или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат, а также лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить обвиняемого водительских прав на срок до 3 лет.