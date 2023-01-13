За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии с признаками алкогольного или наркотического опьянения отстранены от вождения 13 водителей, передает BNS.
За прошедшие сутки полиция задержала больше дюжины нетрезвых водителей
За прошедшие сутки полиция задержала больше дюжины нетрезвых водителей
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, наказуемо. Меры наказния могут включать штраф в размере до 1200 евро, арест на срок до 30 дней или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат, а также лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить обвиняемого водительских прав на срок до 3 лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.
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