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Сигне Рийсало: семейные пособия в таком виде приняли по политическим соображениям

Rus.Postimees
Сигне Рийсало: семейные пособия в таком виде приняли по политическим соображениям
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В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 16 января, речь шла о пособиях. В числе прочего, вновь подняли вопрос о новом Законе о семейных пособиях, который вызвал большой резонанс из-за несправедливого отношения к семьям с одним или двумя детьми. Наличие третьего ребенка увеличивает доходы семьи сразу на 700 евро, что кажется, мягко говоря, странным.

Ведущая Олеся Лагашина привела в пример первую героиню передачи, которая как мать-одиночка получает пособие в размере 19 евро. Но у нас полно семей, доход которых позволяют и без пособий жить в собственном доме и несколько раз в год ездить на курорт.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало признала, что в таком виде закон был принят, поскольку такой оказалась политическая воля. Ее партии удалось внести определенные поправки, но в итоге закон вступил в силу в том виде, в котором его продавили партнеры по коалиции.

Какие еще пособия вызывают недоумение у людей, а какие заслуживают большой благодарности? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев новый выпуск передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 16 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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