Сигне Рийсало: семейные пособия в таком виде приняли по политическим соображениям

Ведущая Олеся Лагашина привела в пример первую героиню передачи, которая как мать-одиночка получает пособие в размере 19 евро. Но у нас полно семей, доход которых позволяют и без пособий жить в собственном доме и несколько раз в год ездить на курорт.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало признала, что в таком виде закон был принят, поскольку такой оказалась политическая воля. Ее партии удалось внести определенные поправки, но в итоге закон вступил в силу в том виде, в котором его продавили партнеры по коалиции.