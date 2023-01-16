Бетина Бешкина: родителям-одиночкам нужна не только финансовая, но и ресурсная помощь

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что родители-одиночки нуждаются в большей помощи, чем деньги, им нужна ресурсная помощь, поскольку поднять ребенка одному очень сложно: мать или отец вынуждены работать на трех работать, чтобы прокормить ребенка, в итоге ребенок остается вообще один, и хорошо, если рядом окажутся хотя бы бабушки и дедушки.

«Например, в Великобритании родителю-одиночке запрещено работать больше, чем на 40 процентов ставки. Остальные деньги до полной зарплаты ему доплачивает государство. Именно для того, чтобы ребенок мог находиться рядом с родителем, а не ждать его с работы, – рассказала Бешкина. – Поэтому помощь нужна, и она должна исходить из реальных потребностей».