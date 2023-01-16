В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 16 января, говорили об имеющихся в стране пособиях. В частности речь шла о пособии для родителей-одиночек, которые до начала этого года могли рассчитывать лишь на 19 евро.
Бетина Бешкина: родителям-одиночкам нужна не только финансовая, но и ресурсная помощь
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что родители-одиночки нуждаются в большей помощи, чем деньги, им нужна ресурсная помощь, поскольку поднять ребенка одному очень сложно: мать или отец вынуждены работать на трех работать, чтобы прокормить ребенка, в итоге ребенок остается вообще один, и хорошо, если рядом окажутся хотя бы бабушки и дедушки.
«Например, в Великобритании родителю-одиночке запрещено работать больше, чем на 40 процентов ставки. Остальные деньги до полной зарплаты ему доплачивает государство. Именно для того, чтобы ребенок мог находиться рядом с родителем, а не ждать его с работы, – рассказала Бешкина. – Поэтому помощь нужна, и она должна исходить из реальных потребностей».
Какие пособия в Эстонии действительно помогают, а какие люди считают насмешкой или даже наказанием? Ответы на эти вопросы искали герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 16 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.