Больных из Таллинна в срочном порядке доставили на лечение в Ярвамаа

По словам главврача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, все осложнилось к 17:00, когда у дверей отделения неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы в очереди находилось уже 13 бригад скорой помощи.

Старший смены скорой помощи вместе с Департаментом здоровья организовали отправление двух пациентов в больницу Ярвамаа, так как они уже больше не могли ждать, сказал Õhtuleht Рауль Адлас.