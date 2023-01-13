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Больных из Таллинна в срочном порядке доставили на лечение в Ярвамаа

Rus.Postimees
Больных из Таллинна в срочном порядке доставили на лечение в Ярвамаа
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Больничная палата.
Больничная палата. Фото: Shutterstock

Во вторник работе Таллиннской скорой помощи препятствовала ситуация в отделении неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы, из-за чего пациентов пришлось везти в больницу Ярвамаа.

По словам главврача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, все осложнилось к 17:00, когда у дверей отделения неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы в очереди находилось уже 13 бригад скорой помощи.

Старший смены скорой помощи вместе с Департаментом здоровья организовали отправление двух пациентов в больницу Ярвамаа, так как они уже больше не могли ждать, сказал Õhtuleht Рауль Адлас.

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