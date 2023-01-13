Эстонская национальная опера жаждет оттяпать большую часть парка Таммсааре

Проблема пристройки к зданию театра Estonia началась, когда комиссия по культуре Рийгикогу предложила включить новый зал Национальной оперы в список культурных строений государственного значения, причем в виде пристройки к действующему зданию. Проблема еще и в том, что подходящая земля принадлежит городу Таллинну и включает в себя часть парка Таммсааре, на обновление которого несколько лет назад город потратил два миллиона евро. И городской, и государственный департамент охраны наследия решительно выступают против строительства в парке. В довершение всего пристройка возвышалась бы в зоне бастионов Старого города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для разрешения всех этих разногласий была создана комиссия, в которую вошли представители как города Таллинна, так и Эстонской национальной оперы. Последнее заседание комиссии состоялось в четверг и его можно охарактеризовать словами «позиционная война». Представители Национальной оперы твердо стояли за пристройку, а представители города были так же решительно против. Звучали также предложения, с одной стороны, построить новый оперный театр в другом месте, а с другой стороны, были озвучены причины, по которым это невозможно. За последние месяцы единственным прогрессом стал новый эскиз пристройки. Если бы он был принят, все проблемы, связанные с помещениями Национальной оперы, были бы решены. Но в то же время исчезла бы и большая часть парка Таммсааре, находящегося под охраной, а расположенные под ним стены бастионов, являющиеся историческими памятниками, были бы повреждены.