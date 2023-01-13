Пт, 13.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонская национальная опера жаждет оттяпать большую часть парка Таммсааре

Маргус Мартин Уве Гнадентайх
Эстонская национальная опера жаждет оттяпать большую часть парка Таммсааре
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эскиз пристройки, на котором хорошо виден объем предполагающегося здания.
Эскиз пристройки, на котором хорошо виден объем предполагающегося здания. Фото: QP Arhitektid OÜ/rahvusooper Estonia

Первоначальный план расширения Национальной оперы, получивший народное название «красный ящик», меркнет рядом с новым эскизом, на основании которого представители театра Estonia хотят ходатайствовать о начале детальной планировки.

Проблема пристройки к зданию театра Estonia началась, когда комиссия по культуре Рийгикогу предложила включить новый зал Национальной оперы в список культурных строений государственного значения, причем в виде пристройки к действующему зданию. Проблема еще и в том, что подходящая земля принадлежит городу Таллинну и включает в себя часть парка Таммсааре, на обновление которого несколько лет назад город потратил два миллиона евро. И городской, и государственный департамент охраны наследия решительно выступают против строительства в парке. В довершение всего пристройка возвышалась бы в зоне бастионов Старого города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для разрешения всех этих разногласий была создана комиссия, в которую вошли представители как города Таллинна, так и Эстонской национальной оперы. Последнее заседание комиссии состоялось в четверг и его можно охарактеризовать словами «позиционная война». Представители Национальной оперы твердо стояли за пристройку, а представители города были так же решительно против. Звучали также предложения, с одной стороны, построить новый оперный театр в другом месте, а с другой стороны, были озвучены причины, по которым это невозможно. За последние месяцы единственным прогрессом стал новый эскиз пристройки. Если бы он был принят, все проблемы, связанные с помещениями Национальной оперы, были бы решены. Но в то же время исчезла бы и большая часть парка Таммсааре, находящегося под охраной, а расположенные под ним стены бастионов, являющиеся историческими памятниками, были бы повреждены.

Ключевые слова
Наверх