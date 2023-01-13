Первоначальный план расширения Национальной оперы, получивший народное название «красный ящик», меркнет рядом с новым эскизом, на основании которого представители театра Estonia хотят ходатайствовать о начале детальной планировки.
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Эстонская национальная опера жаждет оттяпать большую часть парка Таммсааре
Эстонская национальная опера жаждет оттяпать большую часть парка Таммсааре
Проблема пристройки к зданию театра Estonia началась, когда комиссия по культуре Рийгикогу предложила включить новый зал Национальной оперы в список культурных строений государственного значения, причем в виде пристройки к действующему зданию. Проблема еще и в том, что подходящая земля принадлежит городу Таллинну и включает в себя часть парка Таммсааре, на обновление которого несколько лет назад город потратил два миллиона евро. И городской, и государственный департамент охраны наследия решительно выступают против строительства в парке. В довершение всего пристройка возвышалась бы в зоне бастионов Старого города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО.