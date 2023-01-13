В начале нового года эстонская федерация сумо организует международный турнир по сумо West-Viru Open, который станет одним из шести этапов Кубка Европы.
Эстонская столица сумо примет представительский рейтинговый турнир
Тот факт, что набранные там рейтинговые очки будут учитываться при квалификации как на чемпионат Европы, так и на турнир по сумо на Всемирных играх, добавляет веса соревнованиям, которые пройдут в Винни 4 февраля. Чемпионат Европы пройдет в этом году в Польше, а турнир по сумо на всемирных играх - в 2025 году в Китае. Всего вместе с West-Viru Open запланировано шесть рейтинговых турниров.
Генеральный секретарь Эстонской федерации сумо Тийна Хеэвельсон сообщила, что в Ляэне-Вирумаа ожидаются спортсмены из нескольких стран, где сумо представлено на очень высоком уровне. Будут соревноваться около сотни борцов из восьми стран.
«Польша, Украина, Германия, Норвегия, Грузия», — перечислила она некоторые страны, подтвердившие свое участие.
В данный момент Эстония еще далека от золотых времен сумо, но работа с будущим поколением ведется и, разумеется, они будут представлены на домашнем рейтинговом трунире.
На последних Всемирных играх в июле прошлого года в Бирмингеме, США, Эстонию представляла одна спортсменка: Эва-Мария Раудсепп, которая выступала как в легком весе, так и в абсолютном зачете. Девушка из Ярвамаа в легком весе ограничилась первым раундом, а в абсолютном зачете дошла до третьего раунда.
Самые успешные выступления эстонских атлетов на турнире по сумо Всемирных игр были более десяти лет назад. В 2009 году в Тайбее Эпп Мяэ завоевала золотую медаль среди женщин в среднем весе, а в 2001 году в Японии серебро для Эстонии завоевали Юри Уусталу (тяжелый вес) и женская команда в составе Милле Санг, Леа Меллер, Кайри Куур.