Эстонская столица сумо примет представительский рейтинговый турнир

Тот факт, что набранные там рейтинговые очки будут учитываться при квалификации как на чемпионат Европы, так и на турнир по сумо на Всемирных играх, добавляет веса соревнованиям, которые пройдут в Винни 4 февраля. Чемпионат Европы пройдет в этом году в Польше, а турнир по сумо на всемирных играх - в 2025 году в Китае. Всего вместе с West-Viru Open запланировано шесть рейтинговых турниров.

Генеральный секретарь Эстонской федерации сумо Тийна Хеэвельсон сообщила, что в Ляэне-Вирумаа ожидаются спортсмены из нескольких стран, где сумо представлено на очень высоком уровне. Будут соревноваться около сотни борцов из восьми стран.

«Польша, Украина, Германия, Норвегия, Грузия», — перечислила она некоторые страны, подтвердившие свое участие.

В данный момент Эстония еще далека от золотых времен сумо, но работа с будущим поколением ведется и, разумеется, они будут представлены на домашнем рейтинговом трунире.

На последних Всемирных играх в июле прошлого года в Бирмингеме, США, Эстонию представляла одна спортсменка: Эва-Мария Раудсепп, которая выступала как в легком весе, так и в абсолютном зачете. Девушка из Ярвамаа в легком весе ограничилась первым раундом, а в абсолютном зачете дошла до третьего раунда.