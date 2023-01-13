В крайне тяжелом состоянии. У Костомарова синеют ноги

У Костомарова диагностирована левосторонняя пневмония, на которую наложились грипп, сепсис и интоксикация организма. Спортсмен находится в искусственной коме, его жизнь поддерживают аппараты ИВЛ и ЭКМО. Пока улучшений в состоянии фигуриста нет.

«В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа, - рассказал «СтарХиту» источник. - Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации для кардиологических больных. Это самое сильное отделение в Коммунарке. Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии - возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было».