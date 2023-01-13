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В ходе смертельной аварии в новогоднюю ночь был причинен ущерб почти в два миллиона

rus.postimees.ee
В ходе смертельной аварии в новогоднюю ночь был причинен ущерб почти в два миллиона
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В ночь на 1 января в деревне Энари волости Тюри произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
В ночь на 1 января в деревне Энари волости Тюри произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

По данным Õhtuleht, в серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в декабре 2021 года в деревне Энари волости Тюри, водитель наехал на пешеходов и причинил ущерб в размере 1,9 миллиона евро. Это один из крупнейших ущербов в ходе дорожно-транспортных происшествий за все времена.

Руководитель по связям с общественностью Эстонского фонда дорожного страхования Кати Варблане сказала Järva Teataja, что они не могут комментировать конкретный случай, но пояснила, что в целом водитель автомобиля несет ответственность за причиненный им ущерб независимо от его вины. «Поэтому, если суд установит, что водитель автомобиля, сбившего пешехода, не виновен в уголовном порядке, он все равно несет гражданско-правовую ответственность, – уточнила она. – Он несет ответственность за ущерб, причиненный пешеходу, так как водитель автомобиля является собственником большего источника опасности. При возмещении ущерба пешеходу во внимание принимается его доля участия в ДТП и размер ущерба».

Обычно ущерб пострадавшему возмещает страховщик дорожного страхования.

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