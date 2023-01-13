В ходе смертельной аварии в новогоднюю ночь был причинен ущерб почти в два миллиона

Руководитель по связям с общественностью Эстонского фонда дорожного страхования Кати Варблане сказала Järva Teataja, что они не могут комментировать конкретный случай, но пояснила, что в целом водитель автомобиля несет ответственность за причиненный им ущерб независимо от его вины. «Поэтому, если суд установит, что водитель автомобиля, сбившего пешехода, не виновен в уголовном порядке, он все равно несет гражданско-правовую ответственность, – уточнила она. – Он несет ответственность за ущерб, причиненный пешеходу, так как водитель автомобиля является собственником большего источника опасности. При возмещении ущерба пешеходу во внимание принимается его доля участия в ДТП и размер ущерба».