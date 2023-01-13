Драчуны, воры, торговцы наркотиками и пьяные водители: эти люди скрываются от полиции

Пярнуская полиция уже почти 15 лет ищет уклоняющегося от пятимесячного тюремного наказания 34-летнего Ивара Нярепа. Летом 2007 года Няреп, которому тогда было 19 лет, вместе со своими приятелями жестоко избил у ночного клуба Sunset валгаского бизнесмена. Это произошло из-за того, что потерпевший сделал замечание компании из четырех человек по поводу нарушения правил дорожного движения.