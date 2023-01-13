В Эстонии в розыске находится почти 200 человек. Пярнуская полиция в свою очередь разыскивает 20 преступников, среди которых есть пьяные водители, торговцы наркотиками, воры и люди, совершившие преступления насильственного характера. Один из них скрывается аж с 2008 года.
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Драчуны, воры, торговцы наркотиками и пьяные водители: эти люди скрываются от полиции
Драчуны, воры, торговцы наркотиками и пьяные водители: эти люди скрываются от полиции
Пярнуская полиция уже почти 15 лет ищет уклоняющегося от пятимесячного тюремного наказания 34-летнего Ивара Нярепа. Летом 2007 года Няреп, которому тогда было 19 лет, вместе со своими приятелями жестоко избил у ночного клуба Sunset валгаского бизнесмена. Это произошло из-за того, что потерпевший сделал замечание компании из четырех человек по поводу нарушения правил дорожного движения.