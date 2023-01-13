Министерство окружающей среды предложило Центру управления государственными лесами (RMK) начать переговоры о приобретении земли и передаче части Нарвского лесного имущества рядом с комплексом сбора и хранения опасных отходов в Вайвара в Ида-Вирумаа с целью расширения территории комплекса утилизации площадью 217 гектар.
Министерство хочет расширить зону комплекса по сбору и хранению опасных отходов в Вайвара
В упомянутой части присланного RMK предложения также было получено одобрение горуправы Нарва-Йыэсуу на изменение назначения этой земли на производственную землю в новой общей планировке самоуправления.
По сообщению министерства, комплекс по сбору и хранению опасных отходов Вайвара предназначен для выполнения задачи государственного значения, заключающейся в приеме, сортировке и хранении опасных отходов. В настоящее время на национальном уровне идет разработка будущей стратегии этого комплекса и обсуждение сопутствующих вопросов. Одной из таких тем является расширение территории.
Эстонское правительство обязалось к 2040 году построить пункт окончательного хранения техногенных и радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы, образовавшиеся при ликвидации бывшего ядерного объекта в Палдиски, нуждаются в безопасном окончательном месте хранения. Вместимость площадки окончательного хранения запланирована на уровне 3000 кубометров отходов.
Центр обращения с опасными отходами Вайвара был основан в 2000 году и принадлежит государству. Министерство окружающей среды отвечает за работу центра, а самим центром управляет частная компания.
Недостатки политики обращения с опасными отходами и модели финансирования со стороны государства подвергались критике в течение многих лет. Согласно оценке Госконтроля, опубликованной в ноябре прошлого года, Министерство окружающей среды не приняло необходимых решений по совершенствованию порядка обращения с опасными отходами и не смогло разработать действующую форму управления для государственных центров обработки, где производители отходов будут покрывать все расходы, связанные с утилизацией опасных отходов и эксплуатацией центра. Поэтому, по данным Госконтроля, государство продолжит оплачивать работу центра сбора и хранения опасных отходов Вайвара.
В Эстонии ежегодно образуется около 400 000 тонн опасных отходов, которые в основном перерабатываются и используются повторно, и это не включая отходы, образующиеся от сланцевой промышленности. Приблизительно 10 процентов опасных отходов должны быть захоронены, например, зола от сжигания отходов, плавильный шлак металлургической промышленности. За некоторыми исключениями, опасные отходы можно сдавать только в центр сбора и хранения опасных отходов Вайвара.