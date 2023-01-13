Министерство хочет расширить зону комплекса по сбору и хранению опасных отходов в Вайвара

В упомянутой части присланного RMK предложения также было получено одобрение горуправы Нарва-Йыэсуу на изменение назначения этой земли на производственную землю в новой общей планировке самоуправления.

По сообщению министерства, комплекс по сбору и хранению опасных отходов Вайвара предназначен для выполнения задачи государственного значения, заключающейся в приеме, сортировке и хранении опасных отходов. В настоящее время на национальном уровне идет разработка будущей стратегии этого комплекса и обсуждение сопутствующих вопросов. Одной из таких тем является расширение территории.

Эстонское правительство обязалось к 2040 году построить пункт окончательного хранения техногенных и радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы, образовавшиеся при ликвидации бывшего ядерного объекта в Палдиски, нуждаются в безопасном окончательном месте хранения. Вместимость площадки окончательного хранения запланирована на уровне 3000 кубометров отходов.

Центр обращения с опасными отходами Вайвара был основан в 2000 году и принадлежит государству. Министерство окружающей среды отвечает за работу центра, а самим центром управляет частная компания.

Недостатки политики обращения с опасными отходами и модели финансирования со стороны государства подвергались критике в течение многих лет. Согласно оценке Госконтроля, опубликованной в ноябре прошлого года, Министерство окружающей среды не приняло необходимых решений по совершенствованию порядка обращения с опасными отходами и не смогло разработать действующую форму управления для государственных центров обработки, где производители отходов будут покрывать все расходы, связанные с утилизацией опасных отходов и эксплуатацией центра. Поэтому, по данным Госконтроля, государство продолжит оплачивать работу центра сбора и хранения опасных отходов Вайвара.