До выборов в Рийгикогу остается чуть меньше двух месяцев, и партии все активнее знакомят избирателей со своими предвыборными программами. Так, Партия реформ и Социал-демократическая партия обещают, что в ближайшие годы средняя пенсия превысит отметку в тысячу евро.
Скоро выборы: партии обещают повысить пенсии до 1200 евро
«Пожилые люди должны иметь возможность достойно провести свою заслуженную старость», – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало, руководившая разработкой социальной программы Партии реформ.
Она отметила, в начале 2019 года средняя пенсия составляла 448 евро в месяц, но этой весной, по прогнозам, она вырастет до 704 евро. «Таким образом, мы выполнили обещание, данное пожилым людям на предыдущих выборах, увеличить пенсию на 200 евро за четыре года, и это не просто самосбывающееся пророчество в результате ежегодной индексации пенсий, а также внеочередное повышение пенсий на 20 евро в дополнение к освобождению от подоходного налога средней пенсии», – сказала Рийсало.
«Повышение цен, которым сопровождалась война Путина, нанесло тяжелый удар по кошелькам всех нас, в том числе людей старшего возраста и пожилых, живущих в одиночестве. Чтобы улучшить их благосостояние, средняя пенсия должна расти еще более быстрыми темпами, то есть на 400 евро в течение следующих четырех лет. При поддержке правильной экономической политики это возможно, несмотря на нынешние трудности», – добавила Рийсало.
По словам Рийсало, в целях улучшения условий жизни одиноких пенсионеров Партия реформ планирует преобразовать пособие одинокого пенсионера в ежемесячную надбавку к пенсии для людей в возрасте 80 лет и старше. «Среди них потребность в помощи самая большая, и ежегодная единовременная субсидия, к сожалению, не решает эту проблему», – пояснила она.
Кроме того, партия обещает не облагать среднюю пенсию по старости подоходным налогом и поднять национальную пенсию до минимального уровня пенсии Европейской социальной хартии. «Избавление получателей национальной пенсии от риска бедности помогает сократить расходы на другие социальные выплаты и обеспечивает повышение уверенности в себе в пожилом возрасте», – резюмировала Рийсало.
Соцдемы: пенсия по старости должна вырасти до 1200 евро
В свою очередь социал-демократы намерены в ближайшие четыре года повысить пенсию по старости до 1200 евро в месяц и ввести пенсию работодателя. Партия также собирается установить минимальную пенсию в размере 400 евро – более низкую пенсию никому выплачивать будет нельзя.
Социал-демократы в четверг представили свои предвыборные обещания в части пенсионной системы. По словам председателя правовой комиссии Рийгикогу Хельо Пикхоф, в сотрудничестве Министерства финансов и Министерства социальных дел подготовлен анализ эффективности пенсионной системы Эстонии.
«Одна из приведенных в анализе проблем – из-за того, что многие покинули вторую пенсионную ступень, в будущем у нас будет намного больше бедных пенсионеров», – отметила она, а также добавила, что в нашей пенсионной системе с каждым годом увеличивается неравенство, поскольку растет и число людей, получающих очень высокую зарплату, и тех, кто имеет право лишь на низкую пенсию.
«И совершенно ясно, что минимальная пенсия не может оставаться такой низкой, как сегодня – 275 евро. Из анализа следует, что нужно повысить минимальную пенсию и установить пенсию работодателя», – отметила Пикхоф.
По словам бывшего спикера Рийгикогу и экс-министра социальных дел Эйки Нестора, социал-демократы уже много лет говорят о необходимости введения пенсии работодателя: «И сегодня такая пенсия еще более актуальна, поскольку вторая пенсионная ступень, которая по оценке Всемирного банка была одной из лучших, по инициативе “Отечествав» разрушена. Обязанность государства обеспечить людям в старости достойный уровень жизни».
Нестор отметил, что в Эстонии сейчас лишь единичные предприятия платят своим работникам пенсию работодателя. «Мы смотрим в сторону Северных стран, но, например, в Швеции 90 % работников имеют пенсию работодателя. В Эстонии же она есть лишь у 4400 человек. Так что нынешняя пенсионная система Эстонии в любом случае нуждается в изменениях», – подчеркнул он.
По словам председателя социальной комиссии Рийгикогу и бывшего министра социальных дел Хельмен Кютт, нельзя забывать о вступающей с июля в силу реформе в сфере попечения.
«Государство годами заботилось лишь о первой части жизненного пути людей, что неправильно. Десятилетиями вторая часть жизненного пути лежала на плечах самих людей и их родственников. Небольшой вклад вносили местные самоуправления, но он очень отличался в зависимости от региона», – пояснила она.
В этом году в социальную сферу государство направит 40 млн евро, в последующие годы эта сумма увеличится. «Это даст возможность вернуться на работу тем, кто ухаживает за своим родственником и был вынужден уйти с работы, поскольку не хватало средств на оплату места в доме попечения. Важно и то, что эти люди смогут в будущем получать более высокую пенсию, если вернутся на работу», – отметила Кютт.
Как Партия реформ, так и Социал-демократическая партия окончательно утвердят свои предвыборные программы на съездах партий 14 января.