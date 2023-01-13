Скоро выборы: партии обещают повысить пенсии до 1200 евро

«Пожилые люди должны иметь возможность достойно провести свою заслуженную старость», – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало, руководившая разработкой социальной программы Партии реформ.

Она отметила, в начале 2019 года средняя пенсия составляла 448 евро в месяц, но этой весной, по прогнозам, она вырастет до 704 евро. «Таким образом, мы выполнили обещание, данное пожилым людям на предыдущих выборах, увеличить пенсию на 200 евро за четыре года, и это не просто самосбывающееся пророчество в результате ежегодной индексации пенсий, а также внеочередное повышение пенсий на 20 евро в дополнение к освобождению от подоходного налога средней пенсии», – сказала Рийсало.

«Повышение цен, которым сопровождалась война Путина, нанесло тяжелый удар по кошелькам всех нас, в том числе людей старшего возраста и пожилых, живущих в одиночестве. Чтобы улучшить их благосостояние, средняя пенсия должна расти еще более быстрыми темпами, то есть на 400 евро в течение следующих четырех лет. При поддержке правильной экономической политики это возможно, несмотря на нынешние трудности», – добавила Рийсало.

По словам Рийсало, в целях улучшения условий жизни одиноких пенсионеров Партия реформ планирует преобразовать пособие одинокого пенсионера в ежемесячную надбавку к пенсии для людей в возрасте 80 лет и старше. «Среди них потребность в помощи самая большая, и ежегодная единовременная субсидия, к сожалению, не решает эту проблему», – пояснила она.