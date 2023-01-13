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На этих выходных состоится зимний чемпионат Эстонии по многоборью

rus.postimees.ee
На этих выходных состоится зимний чемпионат Эстонии по многоборью
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На предстоящих выходных в ласнамяэском легкоатлетическом холле пройдут соревнования по многоборью.
На предстоящих выходных в ласнамяэском легкоатлетическом холле пройдут соревнования по многоборью. Фото: ekjl.ee

На этих выходных, 14 и 15 января, в Ласнамяэском легкоатлетическом холле состоится зимний чемпионат Эстонии по многоборью в возрастных группах U14, U16, U18 и U20. В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из 26 клубов.

В стартовом списке женского пятиборья в группе U20 представлено 16 девушек: Лийса-Мария Лусти (Audentese SK), Эдлин Лисбет Лаур (Audentese SK), Миртель Клаар (Audentese SK), Эмма Катрина Хейн (Haapsalu KJK), Катре София Палм (Audentese SK), Лаура Локотар (KJK Kose 2000) и Креэте Верлин (SK Fortis).

Андреас Хантсон (Viljandi VAK Staier) будет защищать титул в семиборье среди юношей в группе U20. За медали бороться будут также Мартен Роасто (Вильянди KJS Sakala), Ярослав Сивуха (Audentese SK), Харри Ричард Яагер (SK Elite Sport) и Айвар Эллам (Rakvere KJK ViKe). Всего в стартовом списке 13 юношей.

В пятиборье среди девушке возрастной группы U18фавориткой считается Виола Хэмбидж (Pärnu SK Altius). Конкурировать с ней будет Пия Лаурен Матсалу (Audentese SK), Анника Пыллуаас (SK Elite Sport) и Мия Мирейя Уусорг (Audentese SK). Всего в стартовом списке 17 девушек.

В семиборье среди юношей возрастной группы U18 11 молодых людей. Главные претенденты на золото – Рон Себастиян Пуйестеэ (KJK Saare) и Тристан Консо (Rakvere KJK ViKe).

Наибольшее число спортсменов – среди девушек в возрастной группе U16 – 29 человек. Юношей в этой же возрастной группе представлено 19.

В возрастной группе U14 среди девочек на соревнования зарегистрировано 28 спортсменок, среди мальчиков этой же возрастной группы – 20.

Все чемпионаты Эстонии по легкой атлетике 2023 года посвящены 100-летию Олимпийского комитета Эстонии. Все спортсмены, вошедшие в первую тройку, получат медали, изготовленные по особому дизайну в честь юбилея ЭОК.

Соревнования начнутся в субботу в 11.50, в воскресенье в 11.00.

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