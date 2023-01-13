Госсуд отклонил жалобы по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ летом 2020 года

Поскольку госсуд не станет обсуждать жалобы, поступившие от защитника Ильи Гайдаленко Марго Норманн, от защитника Романа Глуховченко Арины Лискманн-Гецу и от представителя потерпевших адвоката Дмитрия Школяра, решение, принятое 30 августа прошлого года в Таллиннском окружном суде, вступило в силу.

Тогда Таллиннский окружной суд оставил без изменений приговоры, вынесенные соучастникам уголовного дела об убийстве летом 2020 года в баре по Ляэнемере-теэ в Таллинне. Окружной суд не нашел оснований для аннулирования решения уездного суда и не стал удовлетворять ни одну из апелляций.

Прокурор Келли Круусимяги требовала приговорить Илью Гайдаленко к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Присяжный адвокат Арина Лискманн-Гетсу требовала аннулировать признание Романа Глуховченко виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и физическом насилии и признать его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она также просила не удовлетворять гражданский иск от пострадавшей стороны.

В качестве альтернативы адвокат просила признать Глуховченко виновным в спровоцированном убийстве или облегчить ему назначенное наказание.

Присяжный адвокат Марго Норманн добивался оправдания Ильи Гайдаленко и удовлетворения его ходатайства о компенсации ущерба, причиненного в ходе процесса.