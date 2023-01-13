Можно расслабиться: аммиачная селитра покинула порт Мууга

По словам министра бизнеса и информационных технологий Кристьяна Ярвана, вопрос застрявшей из-за санкций в Мууга аммиачной селитры уже несколько месяцев находится в центре повышенного внимания государственных органов. «Это был сложный процесс, который потребовал совместных усилий нескольких различных государственных учреждений и предприятий, и я рад, что сегодня ситуация разрешилась. Большое спасибо AS DBT, Департаменту защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA), Спасательному департаменту и Бюро данных об отмывании денег (RAB) за всестороннее сотрудничество», - говорится в пресс-релизе Ярвана.

В конце декабря судно вышло из порта Мууга с последней крупной партией аммиачной селитры, а в первых числах января состоялся вывоз последней партии фасованного товара. По словам генерального директора TTJA Кристи Талвингу, аммиачная селитра полностью вывезена из терминала AS DBT в Мууга. «Мы рады, что в результате совместного сотрудничества государства и предпринимателей теперь весь товар в полном объеме перешел к фермерам стран Балтии для весеннего использования», - сказал Тальвинг.