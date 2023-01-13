С апреля 2022 года в связи с санкциями в отношении России в порту Мууга застряла крупная партия сельскохозяйственной аммиачной селитры, которая может при длительном и неправильном хранении стать взрывоопасной. Однако теперь обратчик груза AS DBT в сотрудничестве с грузовладельцами и государственными органами Эстонии вывез аммиачную селитру, которая может при долгом неправильном хранении стать взрывоопасной, из порта Мууга. Это подтвердило Министерство экономики и коммуникаций (MKM).
Можно расслабиться: аммиачная селитра покинула порт Мууга
По словам министра бизнеса и информационных технологий Кристьяна Ярвана, вопрос застрявшей из-за санкций в Мууга аммиачной селитры уже несколько месяцев находится в центре повышенного внимания государственных органов. «Это был сложный процесс, который потребовал совместных усилий нескольких различных государственных учреждений и предприятий, и я рад, что сегодня ситуация разрешилась. Большое спасибо AS DBT, Департаменту защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA), Спасательному департаменту и Бюро данных об отмывании денег (RAB) за всестороннее сотрудничество», - говорится в пресс-релизе Ярвана.
В конце декабря судно вышло из порта Мууга с последней крупной партией аммиачной селитры, а в первых числах января состоялся вывоз последней партии фасованного товара. По словам генерального директора TTJA Кристи Талвингу, аммиачная селитра полностью вывезена из терминала AS DBT в Мууга. «Мы рады, что в результате совместного сотрудничества государства и предпринимателей теперь весь товар в полном объеме перешел к фермерам стран Балтии для весеннего использования», - сказал Тальвинг.
С начала апреля 2022 года в связи с финансовыми санкциями против Российской Федерации в терминале AS DBT в порту Мууга застряла крупная партия сельскохозяйственной аммиачной селитры. Санкционные нормы предусматривают в определенных ситуациях возможность выдачи разрешения для обращения с подобными грузами в порядке исключения для сохранения денежных средств и высвобождения экономических ресурсов для предотвращения возникновения потенциального значительного вреда здоровью и безопасности человека или окружающей среде и смягчения последствий такого события.
В целях реализации исключения из санкций TTJA обязал AS DBT вывезти удобрение из порта Мууга в сотрудничестве с грузовладельцами, чтобы избежать повышенного риска, связанного с взрывоопасностью аммиачной селитры. На основании судебного запрета владельцы товаров могли искать покупателей для товаров и подать запрос об исключении из санкций в RAB для продажи и экспорта товаров. Если условия сделки соответствовали условиям применения исключения, они получали разрешение RAB. Кроме того, новым владельцам товаров предстояло пройти все таможенные процедуры и найти транспорт для вывоза товаров.
Химикаты, на которые распространяются санкции, также хранятся в порту Силламяэ. Оттуда уже вывезена большая часть товара, осталась небольшая часть аммиака, вывоз которого, по данным МКМ, согласован с покупателем.
Вывоз удобрений из портов координирует рабочая группа под руководством Министерства экономики и коммуникаций, в которую входят представители Департамента защиты прав потребителя и технического надзора, Спасательного департамента, Бюро данных об отмывании денег, Агентства по охране окружающей среды, Министерства финансов, Министерства иностранных дел и других государственных учреждений.