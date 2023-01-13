Так как в области принятия украинских беженцев Эстония приближается к границе, когда прибывающим сюда новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на достаточно качественном уровне, в дальнейшем Эстония в сотрудничестве с правительством Финляндии будет давать возможность части прибывающих беженцев отправиться в Финляндию. Там военным беженцам дадут возможность ходатайствовать о временной защите и обеспечат все сопутствующие этому необходимые поддерживающие услуги.
Прибывающие в Эстонию украинские беженцы смогут отправиться в Финляндию
Министерства внутренних дел Эстонии и Финляндии договорились о том, что Финляндия готова принимать в неделю до ста украинских военных беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что агрессия России против Украины продолжается, и поскольку значительная часть военных действий нацелена против мирного населения, то в Эстонию по-прежнему прибывают военные беженцы. «До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим должный уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже своевременно и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям. В последние несколько недель мы достигли договоренности о том, как движение беженцев в Финляндию может происходить, и в самое ближайшее время Финляндия ожидает с нашей стороны до ста беженцев в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите. Здесь важно подчеркнуть, что такой переезд в Финляндию это просто возможность, которую прибывающим предлагают, а не давление или, тем более, не требование с нашей стороны. Те, кто предпочтут остаться в Эстонии, например, поскольку их семья или родственники уже находятся здесь, то у них, естественно, будет такая возможность. В то же время, для многих военных беженцев переезд в Финляндию также является желанной перспективой», – пояснил Ляэнеметс.
По словам главы МВД, поддержка со стороны Финляндии необходима в первую очередь, чтобы избежать ситуации, когда с увеличением числа беженцев в значительной степени выросло бы давление на способность эстонского государства оказывать необходимую помощь, потому что в таком случае из-за падения качества оказываемых поддерживающих услуг, например, в системе здравоохранения или образования, пострадали бы и военные беженцы, и местные постоянные жители. «Такую ситуацию нужно точно предотвратить и избежать», – подчеркнул Ляэнеметс.
Вице-канцлер по вопросам внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар признал, что может произойти и так, что в какую-то неделю желающих не будет, а в другую неделю их будет больше ста. «В таком случае мы будем гибкими и предложим людям возможность поехать на неделю или две позже, когда желающих будет меньше. Выезд, согласно нынешнему графику, будет два раза в неделю – по вторникам и четвергам», – сказал Коммумаар. Он добавил, что с финнами налажено очень хорошее сотрудничество и два государства оказывают всестороннюю помощь жертвам путинской агрессии.
По словам руководителя по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадима Иванова, ведомство готово всячески помогать и поддерживать всех беженцев, прибывших в Эстонию. «С самого начала войны мы предоставляем кров и поддержку нуждающимся беженцам. Сегодня в нашем краткосрочном жилье находятся около двух тысяч беженцев. Однако очевидно, что возможности предоставления многих других государственных услуг начинают подходить к грани исчерпания», – сказал Иванов. «В наших инфопунктах работают прекрасные консультанты, которые помогают и тем беженцам, которые уже проживают в Эстонии, и тем, кто только прибыл и кому интересна возможность поехать дальше в Финляндию. Это мы сможем начать делать сразу, как только у нас будет полная информация о том, какие возможности будут предоставляться в Финляндии», – добавил Иванов.
В целевую группу в первую очередь входят граждане Украины, которые еще не имеют временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране. Если у них есть действующий вид на жительство, они должны будут сначала от него отказаться и затем подать заявление на получение нового в Финляндии. В целевую группу не входят лица, не имеющие права на временную защиту, и граждане других третьих стран, если только они не являются членами семьи украинского беженца. Также не входят в целевую группу несовершеннолетние и люди с особыми потребностями без сопровождающего лица, чей переезд в Финляндию был бы слишком обременительным.
Из прибывших в Эстонию военных беженцев почти 66 000 человек сообщили о своем намерении остаться, и подано более 42 000 ходатайств о получении временной защиты. Число новых украинских беженцев, прибывающих в Эстонию, имеет тенденцию к снижению, а число вновь прибывающих граждан Украины в последний месяц в основном остается на уровне меньше ста человек в день.