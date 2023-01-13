Возобновляемая энергия от Eesti Energia стала выгоднее универсальной услуги

«Хотя универсальная услуга предлагает многим потребителям чувство уверенности зимой, никто не может отрицать, что цена на электроэнергию, произведенную из сланца, все же очень высока по причине различных экологических налогов. Мы проделали большую работу, чтобы предложить клиентам более выгодный в рыночных условиях пакет электроэнергии, основанный на возобновляемой электроэнергии, который принесет еще больше облегчения», - пояснила член правления Eesti Energia Агнес Роос.

Как надежный энергетический партнер Eesti Energia обещает, что согласованная цена ни разу не изменится в течение семилетнего периода действия договора. Пакет предусматривает плату за досрочное прекращение договора.

Потребляемая клиентами электроэнергия производится на ветропарках близлежащего региона, в том числе на ветропарках Enefit Green. По словам Роос, единственным реальным средством против высоких цен на электроэнергию являются инвестиции в возобновляемую энергию и новые электростанции.