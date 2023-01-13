По сообщению Нарвской горуправы, прокуратура прекратила производство в отношении директора Нарвского департамента городского хозяйства Натальи Шибаловой (Центристская партия), которую подозревали в получении взятки в деле о коррупции ида-вируского предпринимателя Николая Осипенко.
Нарвскую чиновницу, которая числилась подозреваемой в деле Осипенко, обвинить не в чем
Во время следствия Наталья Шибалова продолжала работу в Нарвском департаменте городского хозяйства, но ее представительские полномочия были ограничены.
«Я очень рада, что правоохранительные органы провели необходимые следственные действия за короткий срок и вынесли решение о прекращении производства в отношении меня. Теперь я могу вернуться к исполнению своих обязанностей в полном объеме, и Департамент городского хозяйства продолжит свою работу в привычном режиме, поскольку вопросов, требующих каждодневного решения, очень много», – сказала директор Нарвского департамента городского хозяйства Наталья Шибалова.
Подозрение на основании статьи о получении взятки, предъявленное Наталье Шибаловой в декабре прошлого года, было связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому в октябре 2022 года предъявили подозрение в коррупционных преступлениях, совершенных в Кохтла-Ярве. В рамках следствия прошла проверка деятельности Нарвского департамента городского хозяйства, у которого есть договорные отношения с компанией N&V, принадлежащей семье Николая Осипенко.
«Я с пониманием отношусь к действиям правоохранительных органов и очень рада, что тщательная проверка в ходе следственных мероприятий по такому громкому коррупционному делу не нашла подтверждений коррупционных действий со стороны города Нарва. Это очень хороший показатель надежности и имиджу нашего города. Я хочу поблагодарить мэра города Катри Райк за оказанную мне поддержку и доверие, а также коллег и моих близких, которые не верили в предъявленные подозрения и сохранили человеческое участие, понимание, а также нормальный рабочий режим в решении других вопросов», – добавила Наталья Шибалова.