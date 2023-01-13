ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тартуские вандалы решили, что им очень нужен знак автобусной остановки

Инцидент произошел в четверг вечером в половине одиннадцатого на автобусной остановке возле Центра здоровья на улице Раатусе. Читатель, ставший свидетелем этого события, сказал, что знак спиливали трое мужчин. Один из них успел уйти до того, как знак упал. Двое мужчин, которые остались там, продолжили пилить, а затем мирно и невозмутимо ушли вместе с знаком автобусной остановки. Утром в пятницу рядом с автобусной остановкой из асфальта торчал двадцатисантиметровый металлический столбик.

Рейн Хаак, начальник Департамента городского хозяйства Тарту, сказал, что такого случая, когда кто-либо крал знак автобусной остановки, в городе еще не было. «Я не знаю, о чем они думали и зачем им это было нужно. Возможно хотели сделать автобусную остановку для себя», - с улыбкой сказал Хаак.

Однако это вандализм и информация о происшествии будет передана в полицию для обработки.