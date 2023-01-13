Титул Европейской семьи года впервые ушел в Эстонию

Вручая награду Европейской многодетной семье года, супруга президента Эстонии Алара Кариса отметила, что фундаментом семейных ценностей являются сплоченность, честность, забота, доверие, воспитание самостоятельности и смелость. «Именно эти ценности несет и семейство Аан. В такой любящей и безопасной среде вырастет поколение людей, которые верят в себя, умеют справляться с жизненными трудностями и не забывают, где тот порог, через который они вступили в жизнь», – сказала Сирье Карис.

«Это, без сомнения, величайшая награда, которую мы получали в жизни, – сказала мать многодетного семейства Янне Аан, принимая титул Европейской многодетной семьи года. – Это победа всех многодетных семей Эстонии, и мы горды, что именно нашей семье удалось впервые привезти этот титул в Эстонию».

В Европейской многодетной семье года в общей сложности семеро детей: 22-летний Стен-Андерс, 17-летняя Янели, 15-летний Сандер, 13-летняя Йоханна, 11-летняя Йоландра-Лисанна, девятилетняя Йохандра и семилетняя Александра. Кроме того, мать Янне, отца Пеэтера и их семерых детей радуют два пушистых питомца.

Титул «Европейская многодетная семья» каждый год присуждает Европейская конфедерация многодетных семей (ELFAC). Кандидатуру семьи Аан выдвинул на конкурс Эстонский союз многодетных семей. За титул Ааны соревновались с 22 другими семьями со всей Европы. По словам организаторов, семья Аан выделялась на фоне других кандидатов самоотдачей, щедростью и исключительной семейной синергией.