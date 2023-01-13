Участниками дорожного движения являются не только автомобили, велосипеды и электросамокаты, но и пешеходы. К сожалению, последние часто об этом забывают, либо не догадываются. Центр надзора за дорожным движением решил напомнить, почему важно, чтобы правила соблюдались всеми без исключения.
Полиция – пешеходам: думайте, какой пример вы подаете окружающим
«Пешеход! Как часто ты задумываешься над тем, какой пример ты подаешь своим поведением другим участникам дорожного движения? Как повседневный участник дорожного движения ты наверняка замечал, что, к сожалению, есть некоторые люди, которые считают, что запрещающий сигнал светофора на них не распространяется. У человека часто появляется стадный инстинкт – если кто-то начинает переходить дорогу, то окружающие следуют его примеру. А что, если "телефонозависимый" или ребенок, доверившись остальным, ступит на дорогу? И прямо под колеса автомобиля», – пишут полицейские.
«Вы когда-нибудь задумывались о том, о чем думает родитель, когда пытается научить своего ребенка правильному и безопасному поведению на дороге, а находящиеся рядом с ними взрослые в это самое время переходят дорогу на красный свет? Какие мысли возникнут в голове у ребенка? Другим можно, а мне нет? Взрослые прекрасно знают, что их поведение играет большую роль в формировании правильных привычек у ребенка», – отмечают стражи правопорядка.
В полиции отмечают, что нередко нетерпеливый пешеход, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, после пересечения проезжей части остается на останове дожидаться автобуса, либо отправляется в магазин или на рынок за покупками.
«Опасный забег при этом будет совершенно бессмысленным, потому что автобусная остановка и магазин будут на том же самом месте и через 10-20 секунд. Если вы не успеете на автобус, то, как известно, через какое-то время придет следующий… Будьте примером для подражания. Не переходите дорогу на красный свет, тогда и остальные не последуют вашему примеру. Безопасность в дорожном движении начинается с вас», – подытожили в Центре надзора за дорожным движением.