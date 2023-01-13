Моряки уведомили Tallink о предупредительной забастовке

«Планируется организовать часовую предупредительную забастовку с остановкой работы на трех судах, чтобы оказать давление на ход переговоров о зарплате. Мы хотим сообщить работодателю, что установленное им в одностороннем порядке повышение заработной платы на семь-десять процентов за два года с учетом роста стоимости жизни и связанного с этим реального падения уровня зарплаты неприемлемо для нас, работающих на судах, и мы поддерживаем требования профсоюза, который учитывает это в переговорах по зарплате, – сообщил в пресс-релизе председатель совета уполномоченных EMSA и главное доверенное лицо в OÜ Hansaliin Юлар Пярн. – Сложилась невыносимая для работников ситуация, когда переговоры по зарплате фактически зашли в тупик, стал затягиваться и примирительный процесс по коллективному трудовому спору. Соответствующее заявление мы сделали еще 16 декабря, а сегодня уже 13 января, но ни одной примирительной встречи не состоялось».