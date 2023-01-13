Рамзан Кадыров, его клан и члены преступной группировки чеченского лидера являются частью так называемого путинского «Русского мира» и гибридным оружием в руках руководства России.
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Анализ ⟩ Следы кадыровского клана и чеченская преступная сеть в Европе
Следы кадыровского клана и чеченская преступная сеть в Европе
О Кадырове говорят даже как о кандидате в президенты Российской Федерации и ему прочат взлет на вершину российской власти. Похожую карьеру предположительно может сделать и создатель частной военной компании «Вагнер», олигарх с уголовным прошлым Евгений Пригожин. Неспроста эти правящие заинтересованные группы затевают такие авантюры.