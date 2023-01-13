Анализ ⟩ Следы кадыровского клана и чеченская преступная сеть в Европе

О Кадырове говорят даже как о кандидате в президенты Российской Федерации и ему прочат взлет на вершину российской власти. Похожую карьеру предположительно может сделать и создатель частной военной компании «Вагнер», олигарх с уголовным прошлым Евгений Пригожин. Неспроста эти правящие заинтересованные группы затевают такие авантюры.

Понятно, что со временем российские уголовные традиции будут только укореняться и превратятся в источник угрозы для всей Европы. Восточный сосед терпит крах как военная сверхдержава, компенсируя это «блатной культурой», насаждая ее через свои сети в Европе. Ведущую роль в таких сетях играют чеченские преступные группировки Кадырова и аналогичные заинтересованные группы. В этой статье мы рассмотрим чеченские диаспоры в Европе, особенно в Австрии и Франции. Мы приведем примеры Австрии, Германии и Франции для того, чтобы показать связи чеченцев с преступным миром, Кадыровым и преступными группировками самого Путина.