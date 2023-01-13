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Стала известна причина пожара на заводе Konesko

rus.postimees.ee
Стала известна причина пожара на заводе Konesko
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Пожар на заводе Konesko.
Пожар на заводе Konesko. Фото: Päästeamet

В середине декабря прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Тюри-Аллику волости Тюри на улице Силла загорелся завод по производству электрооборудования Konesko. Спасатели обнаружили, что из-под дверей здания шел дым.

Руководитель по коммуникациям Спасательного департамента Андра Вяэртмаа рассказала, что, поскольку на месте никого не было, двери вскрыли и начали тушение. К 02:41 возгорание удалось локализовать, спасатели приступили к последующему тушению и проветриванию помещений. К 03:32 пожар был ликвидирован.

В 5:39 утра в Центр тревоги поступил звонок о том, что здание завода снова загорелось. Прибывшие спасатели увидели дым и пламя на крыше под потолком. Выяснилось, что огонь проник между крышей и потолком.

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