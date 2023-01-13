В середине декабря прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Тюри-Аллику волости Тюри на улице Силла загорелся завод по производству электрооборудования Konesko. Спасатели обнаружили, что из-под дверей здания шел дым.
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Стала известна причина пожара на заводе Konesko
Стала известна причина пожара на заводе Konesko
Руководитель по коммуникациям Спасательного департамента Андра Вяэртмаа рассказала, что, поскольку на месте никого не было, двери вскрыли и начали тушение. К 02:41 возгорание удалось локализовать, спасатели приступили к последующему тушению и проветриванию помещений. К 03:32 пожар был ликвидирован.
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