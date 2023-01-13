Стала известна причина пожара на заводе Konesko

Руководитель по коммуникациям Спасательного департамента Андра Вяэртмаа рассказала, что, поскольку на месте никого не было, двери вскрыли и начали тушение. К 02:41 возгорание удалось локализовать, спасатели приступили к последующему тушению и проветриванию помещений. К 03:32 пожар был ликвидирован.

В 5:39 утра в Центр тревоги поступил звонок о том, что здание завода снова загорелось. Прибывшие спасатели увидели дым и пламя на крыше под потолком. Выяснилось, что огонь проник между крышей и потолком.